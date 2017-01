Leeds United y Sheffield interesados en fichar al catracho Emilio Izaguirre

El hondureño Emilio Izaguirre termina contrato el junio con el Celtic de Escocia con quien no ha renovado y ya han aparecido dos equipos de la segunda división de Inglaterra interesados en los servicios del catracho según informa el diario The Sun Scotland.

“El lateral hondureño está fuera de contrato al final de la temporada y está siendo seguido por los dos clubes de Yorkshire ambos compiten por el ascenso a la Premier League (Leeds United y Sheffield Wednesday)”, informa este viernes el diario británico.

Según la información, Izaguirre les interesa para potenciar el carril izquierdo y así luchar por ascender a la Liga Premier. Este es uno de los acercamientos reales que ha tenido Izaguirre quien llegó al Celtic en 2010 tras disputar con Honduras el Mundial de Sudáfrica.

Recientemente el entrenador del Celtic, Brendan Rodgers había mencionado que le gustaría que Emilio se quedara en el equipo, pero tiene al joven Kieran Tierney quien ahora se encuentra lesionado y es por eso que el catracho ha vuelto a jugar.

“Kieran es un talento especial, pero Emilio entró y lo hizo muy bien para nosotros en una carrera dura de juegos. Emilio me gusta, ya que es muy robusto, entrena todos los días, trabaja duro y es muy profesional, Si tengo Kieran y Emilio en buen nivel yo sería feliz”, dijo Rodgers.

Además, The Sun revela que la idea de Emilio es no salir del Reino Unido ya que está solicitando su pasaporte británico ya que así no tendrá que sacar permisos de trabajo. El San José de la MLS se mostró interesado en el catracho, pero todo indica que seguiría jugando en la Gran Bretaña.