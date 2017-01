OFICIAL: Georgie Welcome define su futuro y se marcha al fútbol de El Salvador

Se terminó la novela, el delantero 'catracho' Georgie Welcome ya encontró equipo y es de la primera división del fútbol de El Salvador.



Georgie Wilson Welcome Collins se marcha al CD Dragón del país vecino 'cuscatleco'.



Hace unos días se mecionó que el ex jugador del Mónaco de Francia sería fichado por el Bandits de Belice, pero la negociación se cayó.



Luego surgió el rumor de que sería fichado por el Luis Ángel Firpo, pero por no haber cupo de extranjero no se terminó el trato.

El Dragón sacó provecho y anunció en sus redes sociales que el mundialista en el 2010 con Honduras en Sudáfrica será presentado este viernes.