Beckeles: “Me da mucha alegría poner el nombre de mi país muy en alto"

El gran 2016 que tuvo el futbolista hondureño Brayan Beckeles le valió para que la afición lo escogiera como mejor jugador del año. Con más del 24% en las votaciones, el lateral del Nexaca se adjudicó el primer lugar.

El lateral vivió una temporada fenomenal con su equipo, pues fichó con los “Rayos” en la Liga de Ascenso y logró ser campeón para dar el salto a la primera división de la liga mexicana, y no solo eso, el catracho también llegó a las semifinales del torneo, convirtiéndose en el legionario que mejor participación tuvo, ya que en la mayoría de partidos fue titular.

“La verdad que primero, quiero darle gracias a Dios por todo, por darme el don de jugar fútbol, también agradecerle a DIEZ que está valorando el trabajo de todos nosotros, porque realmente es muy complicado, eso a uno lo motiva para seguir trabajando y hacer las cosas bien porque nosotros nos sacrificamos en lo que hacemos, le doy las gracias a todo el público que sigue a Diez y me dio el voto", comentó.

Y siguió diciendo: "Creo que esto es de todo Honduras, porque estoy en México representando al país y me da mucha alegría poner el nombre de mi país muy en alto, se lo dedico a toda mi familia, a mis hijos, a mi mamá, mis hermanos, a todo mundo que ha estado en las buenas y en las malas en lo que yo me he dedicado a jugar fútbol”, expresó Brayan, emocionado por el premio.

PREMIOS DIEZ

Beckeles asegura que la iniciativa de reconocer el trabajo de los futbolistas es muy gratificante. “La verdad que Diario Diez siempre está innovando y eso es bueno, da más seriedad al fútbol, me gusta porque es algo diferente. Y es bonito porque la gente es la que opina, ellos son al final los que escogen y participan, porque gana el que el pueblo quiere, eso motiva porque hace que queramos volver a ganarlo”, dijo.

SU DESEMPEÑO EN 2016

El lateral valora cada año en el que juega de la mejor manera, no pone un momento favorito en su carrera, pues asegura que jugar fútbol es suficiente para él. “La verdad que todos los años que he podido hacer fútbol, para mí han sido buenos, porque siempre los considero así, en Portugal me tocó ser capitán y jugar mucho, salvamos la categoría del equipo, en Olimpia fui campeón 5 veces y fue algo maravilloso, y con Vida llegué muchas veces a la liguilla, semifinales, dejamos de pensar muchas veces en el descenso y pensábamos más en el campeonato de liga. Soy afortunado de jugar fútbol y Dios me ha dado ese camino, te digo que lo único que quizá me haga falta y siempre será mi sueño, es ser campeón con Vida, cuando lo sea, será mi mejor año”, expresó.

LO DIJO BECKS

“Gracias a Dios fui a un mundial, siempre fue mi sueño estar en la Selección y he jugado casi todo con la H, la verdad que es un orgullo”.

“Como futbolista veo el nuevo formato de 48 selecciones con más opciones de ir a un mundial para Honduras y es bueno”.

DATOS

18 Partidos disputó Brayan Beckeles con el Necaxa en el torneo de Apertura que recién finalizó en México.

El lateral hondureño jugó un total de 1,576 minutos con los “Rayos” del Necaxa. En el Ascenso disputó 18 juegos.

