Emilio Izaguirre y el Celtic salvaron la carrera del tico Cristian Gamboa

El fútbol siempre es una oportunidad para generar amigos, crear recuerdos y como en este caso, salvarle la carrera a un colega.

Según un relato del jugador costarricense del Celtic de Escocia, Cristian Gamboa, llegar al Celtic y encontrase con Emilio Izaguirre, le ayudó a recuperar la sonrisa.

Considerado bajito por su anterior técnico en el West Bromwich de Inglaterra, Gamboa contó al diario The Sun el calvario que le tocó vivir al mando de Toni Pulis.

"Durante los primeros seis meses en West Brom bajo el técnico Alan Irvine, fue bueno. Pero luego entró Tony Pulis y no tuve oportunidad, ni siquiera en el banquillo... Pulis no tenía confianza en mí... Para jugar para su equipo, creo que necesitaba un par de tacones altos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Le pregunté a mi esposa si me podía prestar un par para los entrenamiento... Mi confianza sufrió en West Brom, por supuesto que sí. Fue difícil para mí.", declaró Gamboa al diario The Scottish Sun, cuya entrevista fue reproducida por EverardoHerrera.com.

Gamboa en diversas ocasiones dejó claro que por su baja estatura, 1.73 metros, no era tomado en cuenta por Pulis.

Sin embargo, el técnico Brendan Rodgers creyó en él y lo llevó al Celtic de Escocia, donde de a poco se ha ganado la titularidad.

"La vida es muy buena en Celtic, pero en West Brom fue difícil para mí... No tuve la oportunidad. Hubo un período en el que ni siquiera me sentía como un futbolista... Pero entonces surgió esta oportunidad, que fue una buena para mí"

"De alguna manera, el Celtic ha salvado mi carrera. Tengo que agradecer a todas las personas que me trajeron aquí. Desde el primer momento, me he sentido como si estuviera en el campo. Sentí que me usarían", explicó el veloz jugador de 27 años.

Y enfatizó: "Sabía que alguien vendría por mí y lo cambiaría. Afortunadamente encontré el club perfecto en Celtic... A mi familia le gusta mucho estar aquí en Glasgow. Todo es bueno. Todos los jugadores me han hecho sentir bienvenido y Emilio Izaguirre ha sido de gran ayuda. Hablamos el mismo idioma, nuestros países están cerca, así que lo conocía desde antes".