Hermano de Alberth Elis revela por qué no triunfó en México

Osman Elis, el nuevo flamante legionario del fútbol hondureño recién fichó por el Chorrillo FC de la Liga Profesional de Panamá. El delantero es hermano de Alberth, seleccionado nacional que juega en el Houston Dynamo.

De 23 años y como el mayor de los 'Elis' busca crear su propia historia dentro del fútbol, el ariete catracho habló para DIEZ después de su fichaje por el equipo canalero para darse a conocer dentro del entorno del fútbol nacional; desea llegar a la selección, dio su punto de vista sobre quién es mejor, si él o su hermano y finalmente habló del tema 'Elis-Zambrano'.

LA ENTREVISTA

-Cómo se da su llegada a Panamá

"Mi llegada se da por medio de mi representante Daniel Solís, él me consiguió para que viniera al equipo, el entrenador me vio bien y al final me quedé. Estuve haciendo prueba como por dos semanas, dieron el visto bueno para que me quedara".

-En Costa Rica debutó como profesional

"Ya había jugado en Costa Rica con el Santos de Guápiles, esta será mi segunda experiencia como profesional".



-¿Ayudó el apellido 'Elis' para ser fichado en Panamá?



"No creo... aquí es otro país, los entrenadores no conocían nada de mi hermano, fue más por mis condiciones que por el apellido que fiché".



-Sus características como jugador.

"Me considero técnico, veloz, y dentro del área definidor".

Osman Elis fichó por el Chorrillo FC de Panamá.

-No ha tenido oportunidad de jugar en Honduras.



"Estuve con Social Sol, hice pretemporada y todo salió bien, pero cuando me reuní con la junta directiva, de repente ellos me dijeron una cosa y cuando iba a firmar otra, por eso no nos pusimos de acuerdo y no me quedé".



-Estuvo en reservas del Real España y Olimpia.



"Estuve en el Real España, en las reservas estuve con ellos dos años pero no me pude quedar, después en las reservas especiales del Olimpia pero tampoco pude debutar en el primer equipo, ahí estuve un año, por eso busqué nuevos horizontes en el extranjero para poder jugar".

FOTOS: ALBERTH ELIS E ISABEL ZAMBRANO JUNTOS EN LA PLAYA



-Habla sobre Panamá, su fútbol y los nuevos compañeros



"El país es muy bonito, el nivel de fútbol muy bueno, los jugadores son muy rápidos y técnicos, el fútbol va evolucionando muy rápido aquí; las ligas son similares, son rápidas y fuertes, son tácticos, me parece que las ligas están parejas".



"Hasta ahorita vengo conociendo el equipo, a mis compañeros. Luis Jaramillo me ha tratado bien aquí porque estuvo en Honduras jugando con Vida y Victoria, poco a poco me ha ayudado a adaptarme bien al país".



-¿Te molesta que te comparen con Alberth, tu hermano?



"Para nada, cómo me va a molestar que me comparen con él si es mi hermano, hemos compartido desde niños, más bien es una motivación para mí verlo a él por todo lo que está haciendo, jamás me voy a molestar que me comparen con él".

Alberth Elis, hermano de Osman, jugó en el Monterrey.

-Todos los días se comunica con Alberth Elis

"Nosotros platicamos todos los días, nos damos ánimos, nos estamos motivando día a día para que nuestras carreras vayan en ascenso".

En boca de Osman Elis: ¿Por qué Alberth no triunfó en México?

"Para mí el problema fue la adaptación porque cuando él llegó no pudo entrenar con sus compañeros mucho tiempo y lo pusieron a jugar, para cualquier jugador es difícil porque llegar de otro equipo y no conocer bien a tus compañeros y que te pongan a jugar con ellos, es muy difícil".

-Ahora en el Houston Dynamo

"Ahorita me di cuenta que goleó en amistoso con el Houston, primeramente Dios las cosas le van a salir bien porque sé de su capacidad y su entrega en el campo, sé que le va a ir muy bien".

Alberth y Osman son muy unidos.

-¿Presión por ser hermano de Alberth Elis?



"No. Lo único que pienso es en hacer mi carrera e ir subiendo mi nivel futbolístico para demostrar que yo tengo talento en el fútbol, me queda trabajar para seguir mejorando".

-La selección, un sueño...



"Es un sueño desde pequeño llegar a la selección, espero en su momento se pueda dar... primeramente Dios en Chorrillo Fc me salgan bien las cosas para que las puertas de la selección se me abran".



DIRECTO



-¿Quién es mejor; Osman o Alberth?



"-risas- Eso no te lo podría responder porque tendría que vernos jugar a los dos pero Alberth tiene mucha capacidad, todos saben, es muy buen jugador, yo tengo lo mío también pero no sé, no puedo responder".

Alberth Elis salió a disfrutar de las playas hondureñas con Isabel Zambrano.

-¿Sos cuñado de Isabel Zambrano?

"-risas- Eso se lo tienes que preguntar a Alberth, en esos temas no puedo opinar, eso Alberth lo tiene que saber".