Emilio Izaguirre: ''Mi sueño es jugar 150 partidos con la Selección de Honduras''

El jugador del Celtic y de la Selección de Honduras, Emilio Izaguirre, confesó que seguirá jugando con el equipo escocés a pesar de las ofertas que ha recibido por sus servicios. Además, se refirió al deseo que tiene con la escuadra catracha en alcanzar los 150 partidos.

Emilio, ya viajas para incorporarse al Celtic, ¿con qué objetivo vas?

Voy motivado. Es como un nuevo comienzo para mí, todo queda atrás y a comenzar una nueva temporada donde debo pelear por un puesto, además lo más importante es estar al cien por ciento para la eliminatoria.

¿Sos uno de los jugadores más representantes a nivel nacional por los títulos que has ganado con el Celtic?

Gracias a Dios ya llevo 11 títulos y es una bendición muy grande la que me ha pasado y esa es mi meta, por eso mis maletas van cargadas de sueños, para conseguir triunfos y más títulos.

''LE PIDO A BENGTSON, COSTLY Y ESPINOZA QUE REGRESEN A LA SELECCIÓN''

¿Se habló de muchas ofertas que tenías, pero ahora debes llegar a ganarte un puesto?

Lo que pasa que yo estuve casi seis años de titular en el Celtic, jugué más de 300 partidos y mi idea es siempre jugar, pero estoy agradecido con ellos y hasta que el Celtic me diga que ya no ocupan más de mi, será cuando les diré gracias por todos estos años porque son ocho temporadas que llevo ahí y por eso solo me queda trabajar fuertemente para cuando me den la oportunidad de jugar hacerlo de la mejor manera.

¿Qué te ha dicho el Celtic en ese sentido?

Ellos son muy sinceros y el entrenador muy honesto. Antes de terminar el torneo me dijo que quería que siguiera con ellos y mi mentalidad era seguir con ellos, ahora viajo a darlo todo, siempre he tenido comunicación con la gente del Celtic y solo me queda luchar por un puesto.

¿El técnico es el que te tiene todavía en el Celtic?

Claro, son los técnicos lo que lo piden a uno, ellos eligen los jugadores que quieren en el Celtic, somos 24 o 25 en el equipo, pero en sus planes siempre tiene a 22 para que compitamos por un puesto y logremos triunfos para el equipo.

¿Has pensado en renovar contrato con el Celtic?

No, yo soy de la casa y llevo ocho temporadas donde he ganado 11 títulos y ellos saben que nunca les diría que no, si llegarán a decirme que no cuentan conmigo tampoco hay problema siempre estaré agradecido por darme la oportunidad de todos estos años.

ASÍ ES VIRGINIA VARELA, LA MUJER DETRÁS DEL ÉXTIO DE EMILIO IZAGUIRRE

¿Cuánto te queda de contrato con el Celtic?

Me queda un año de contrato y solo me toca esperar para ver que pasa más adelante.

¿Dónde será la pretemporada?

Es en Austria, ellos ya llegaron ayer y tienen un partido amistoso mañana, yo espero presentarme a los entrenamientos el jueves.

¿Qué mensaje le mandas a tus compañeros de la Selección que se preparán para la Copa Oro y tu no podrás estar?

Me siento triste porque yo siempre quiero estar en la Selección porque sé lo que uno siente cuando está ahí y mi mensaje a ellos es que Dios los bendiga y trabajen al máximo porque pueden lograr grandes cosas para Honduras que es lo más importante.

¿Crees que se puede consolidar este grupo tomando en cuenta que ya a viene la etapa final de la eliminatoria?

Si, de tantas cosas que nos han pasado, tantas cosas negativas, creo que nosotros que estamos ahí y trabajamos para un solo propósito que es competir y poner en alto a nuestro país. Espero que ya se consolide para luego ir a Trinidad a ganar y también vencer a Estados Unidos para sacar puntos.

Emilio viajó rumbo a Escocia para presentarse con el Celtic de cara a la próxima temporada.

¿Es importante sacar un buen resultado en la Copa Oro tomando en cuenta que no sé sacó los puntos esperados en la eliminatoria que ha pasado?

Eso es pasado, soy de las personas que piensa en el presente, eso ya pasó y no podemos cambiar el pasado, pero si podemos hacer cosas en el futuro.

¿Cómo cuáles Emilio?

Prepararnos de la mejor manera, ahora para la Selección es hacer un gran papel en la Copa Oro y traer una medalla o ganar el torneo, es el sueño del jugador, en la eliminatoria ya es pasado lo que hemos hecho y estas cuatro finales que nos quedan tenemos que sacar el gane.

¿Crees que ese es el objetivo de Honduras ganar la Copa Oro?

Todo se puede en esta vida, siempre pongo mi ejemplo que he competido al más alto nivel ante Barcelona, Juventus y nunca me he achicado, nosotros estamos al mismo nivel que Estados Unidos y México, no al mismo nivel, ellos tiene más, pero estamos en la misma área y podemos competir, ganarles nunca se sabe, pero el fútbol es de prepararnos de la mejor manera para buscar el triunfo.

''EL CELTIC NO QUIERE QUE ME VAYA''

¿Han hablado ustedes en lo interno e los jugadores que Honduras ya no exporta futbolistas a las Ligas europeas y lo más a Estados Unidos?

Eso es bien complejo, los que sabemos de fútbol sabemos que las reglas han cambiado mucho, yo les comento a mis compañeros que ahora en Gran Bretaña en mi equipo no contratan a jugadores que no estén en ranking de FIFA menos del puesto 50 y Honduras lleva los últimos años muy arriba de los 60 por eso es imposible que vayan a observar a un jugador, por eso lo importante es clasificar al Mundial y estar mínimo entre los 32 para que tengan muchas ofertas los jóvenes.

¿Después de dos mundiales consecutivos hay mucha presión por lograr esta clasificación?

No hay presión, para mí no es presión, es de lograr otra clasificación para alegría del pueblo y de la Selección, mi sueño y anehelo es estar en mi tercer Mundial competir y no solo jugar uno sino que muchos partidos para Honduras.

¿Puede ser está tu última eliminatoria con Honduras?

No, yo creo que Carlos Pavón fue a los 36 o 37 al igual que Amado Guevara y yo el próximo año cumplo 32 y todavía tengo mucho para darle a Honduras, mi sueño es jugar 150 partidos con la Selección de Honduras y ahorita llevo 93 o 94 si hubiera estado en la Copa Oro llegaba a los 100 pero Dios sabe porque pasan las cosas.