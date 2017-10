VIDEO: El día que Wilson Palacios puso en aprietos a Cristiano Ronaldo

El exseleccionado nacional, Wilson Palacios, tuvo su época de oro durante su etapa en la Liga Premier. Sus grandes actuaciones lo pusieron en la órbitra de los grandes clubes de Europa.

Desde que llegó a Inglaterra en el 2007, fichado por el Birminghan City, comenzó a mostrar gallardías de un fubtbolista fantástico. En el medio campo bloqueaba cualquier jugada y una vez con el balón en los pies era mágico.

Más tarde llegó como agente libre al Wiga de Steve Bruce, entrenador que le dio su confianza y que realmente hizo explotar su talento. Precisamente vistiendo la camisa de ese equipo fue que sorprendió a todos durante un duelo frente al Manchester United un 14 de enero en el 2009.

Ese día saltó como titular y brilló con su propia estrella. No dejó respirar a Cristiano Ronaldo, actual jugador del Real Madrid y fue clave para que los suyos no se llevaran una goleada del Old Trafford.

Al "Mago" solo le bastó una temporada para cambiar de equipo. En el 2009 fue comprado por el Tottenham Hotspur por 15 millones de dólares.

Al menos 16 años duró la carrera futbolística de Palacios. Además de su paso por el Victoria, Olimpia, Stoke y Miami FC. Hoy está retirado del fútbol profesional.