¿Elis se queda en Houston o vuelve a Monterrey? "Me gustaría seguir"

El delantero hondureño Alberth Elis comparte su sinceridad en una entrevista en la MLS en la que cuenta cuál ha sido el mejor gol de su carrera. Habla de su futuro. ¿Vuelve en enero al Monterrey de México? El seleccionado hondureño que disputará los playoffs del torneo de Estados Unidos quiere ganar el título y hace una revelación sobre David Suazo.

La jornada pasada, Houston Dynamo, logró conseguir un puesto en los Playoffs. ¿Cuál es tu sensación de lograr esta meta luego de una temporada tan luchada?

Es algo muy importante lo que conseguimos, pero ahora tenemos que enfocarnos en el último partido que tenemos en el campeonato para tratar de ganar y tener la posibilidad de jugar el primer partido de los Playoffs en casa.

Esta temporada es la primera vez que clasifican a los Playoffs desde el 2013, ¿qué crees que cambió dentro del equipo para que sea posible este logro?

No, de verdad no sé qué podría haber pasado en años anteriores, creo que ahora con los jugadores que el profe trajo, bastantes latinos, creo que fue muy importante para el equipo y para todos nosotros. Nos pusimos una meta desde el inicio del torneo que era primer entrar a los Playoffs y gracias a Dios lo hemos conseguido. Ahora seguiremos luchando para tratar de buscar el campeonato.

Mencionaste a los jugadores hispanos que trajo el profe, ¿Qué diferencias marcan los jugadores latinos dentro del equipo?

Creo que la importancia está en juntarnos dentro del campo y de llevarnos bien y entendernos a la hora de comunicarnos en el mismo idioma. Eso hace que todo sea más fácil. Pero creo que también hemos tenido una combinación de jugadores jóvenes y jugadores experimentados y eso ha sido muy importante para el equipo.

Vienes de jugar en Honduras y en México y ahora estás en la MLS, ¿qué es lo que más te ha sorprendido sobre la liga y el equipo?

Sí, estuve en México cuatro meses y en Honduras jugué tres años antes de emigrar. Me parece que el equipo es muy profesional, creo que es un equipo que trata muy bien a sus jugadores y es muy profesional en todos los sentidos. También estoy en una muy linda ciudad y eso ha sido muy importante para la adaptación. En cuanto a la liga, creo que todos los equipos son muy buenos, todos los partidos son duros y cuando uno sale de casa siempre los partidos se complican más. Creo que es una liga que está en crecimiento.

Con la selección han logrado llegar al repechaje, un logro muy importante, ¿cómo viviste el momento cuando anotaste un gol en ese último partido contra México?

Estamos felices. Creo que ya casi no teníamos esperanzar para ir, estaba muy difícil. En ese último partido teníamos que ganar y esperar los otros resultados. Gracias a Dios hicimos nuestro trabajo y los otros resultados se dieron a nuestro favor y nos dieron la oportunidad de estar en el repechaje.

Llevas 10 goles en la temporada, con tres de esos siendo los goles que le dieron a tu equipo la victoria, ¿cuál de esos tantos es tu favorito?

Creo que el último, el 3-3 contra Los Angeles Galaxy en casa fue uno que celebré bastante y nos dio la fuerza para seguir luchando para los Playoffs. Creo que con ese gol me quedaría.

¿Y en toda tu carrera?

Creo que el que eché en los Juegos Olímpicos contra Corea para pasar a la Semifinal. Fue muy importante para todo el país y para mí en lo personal.

¿Cómo es trabajar con Wilmer Cabrera?

Creo que desde que llegamos nos ha apoyado mucho. Tiene su carácter, siempre trata de corregir nuestros errores, de explicarnos lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Eso ha sido muy importante para nosotros. Siempre está allí para decirnos que tenemos que seguir, que sigamos trabajando, que sigamos mejorando y creo que siempre nos ha dado mucha confianza.

Estás en préstamo en Houston Dynamo, ¿te gustaría quedarte más tiempo?

Sí, ahorita en diciembre se termina el préstamo. Estoy en un lindo equipo y en una linda ciudad, claro que me gustaría seguir, pero ahora es decisión del equipo, si quieren que yo me quede o no. En lo personal me he trazado la meta de nada más terminar el torneo y clasificar al Mundial y de ahí que pase lo que Dios quiera.

Cómo nace tu celebración de la pantera.

Es algo que nace de mi apodo. Desde antes me decían así, la pantera, y por eso la celebración.

¿Y el apodo de dónde salió?

Me lo pusieron por David Suazo. A él también le decían la pantera entonces me dejaron con el mismo sobrenombre.

Fuera del fútbol, ¿qué otras cosas disfrutas hacer en tu tiempo libre?

Me gusta estar en familia, ir al mall y pasear en Houston para conocerlo más. Eso es lo que principalmente hago.

¿Hay algún equipo de Houston de otro deporte que sigues?

Sí, los Houston Rockets de básquetbol y ahora que ya empezó la temporada estoy pendiente de poder ir a ver algún juego de los Texans de la NFL.

¿Cuál es tu serie favorita de Netflix?

Flash.

¿Cuál es tu jugador favorito de fútbol, de todos los tiempos?

Admiro a muchos, pero más que nada me gusta ver bien fútbol y aprender de todos. Hay demasiados que resaltan para poder decirte uno.