Nicolás Dos Santos: "La dupla Roger Rojas-McDonald es la mejor de Centroamérica"

Nicolás Dos Santos, técnico del Alajuelense de Costa Rica. alabó el momento que vive el delantero hondureño Roger Rojas y la dupla que hace con Jonathan McDonald.

El conjunto manudo aplastó 5-0 al Carmelita este miércoles con doblete del catracho y no paró de felicitar a los suyos.

"Es un lujo que nos podemos dar, de tener tres delanteros de selección. Ahora podemos buscar jugar con tres puntas. En este juego tuvimos rendimientos individuales importantes, pero más que resaltar el juego ante Carmelita, lo evaluaba más por el punto de la continuidad de la idea que venimos desarrollando".

¿Por qué esta Liga se ve tan sólida comparada con la del torneo anterior? Le consultaron.

"Se me hace difícil comparar con el torneo anterior porque no me gusta hablar de cosas que sucedieron cuando yo no estaba. Nosotros hicimos un análisis del torneo anterior para entender la estructura táctica del equipo, pero no me gusta comparar con el torneo anterior. Prefiero analizar desde que yo llegué hasta el día de hoy".

Dos Santos, expreparador físico del Real España, contó la tranquilidad que le brinda su ataque y lo pone como el mejor del área.

"La dupla de Roger Rojas y McDonald, lo dije en diciembre, yo considero que es la dupla ofensivas mejor de toda Centroamérica; yo no encuentro una dupla de tanta calidad como son ellos. Ellos están ratificando en la cancha con goles lo que uno piensa... Al final los goles marcan la confianza".

Con esta victoria, Alajuelense disputa el liderato con Herediano y Dos Santos expresa que espera mantenerse así hasta el final.

"Todavía falta medio torneo, entonces tenemos que seguir pensando en el próximo partido y trabajar por eso... Más allá del liderato, que valoramos mucho, eso no nos quita la visión de ir juego a juego porque así nos preparamos y seguimos con esa línea de preparación porque así tenemos que ver lo que resta del torneo para alcanzar la meta", cerró.

