Andy Najar: "No hay que buscar un entrenador de otro país"

Mientras conversa en exclusiva con DIEZ TV, cerca de Andy Najar corretean sus dos hijos intentando llamar su atención, pero el volante del Anderlecht de Bélgica se concentra en responder ampliamente cada interrogante.

El catracho, orgullo de Santa Cruz de Marcovia, Choluteca, está intentando ponerse al cien por ciento para jugar nuevamente al más alto nivel.

Andy, desde su casa, platicó de diversos temas, entre ellos el futuro del fútbol catracho, lo que significó para él quedar fuera del Mundial, un torneo en el que ya tiene a su selección favorita.

¿Cómo estás, Andy, qué tal va tu proceso de recuperación en Bélgica?

Pues estoy trabajando muy fuerte para estar de regreso lo antes posible, espero jugar algunos partidos al final de esta temporada, eso sería importante para mí, aunque en esta ocasión he tratado de llevar todo el proceso con calma. Ha sido una etapa muy dura.

¿Qué ha pasado que te ha costado tanto?

No ha sido nada fácil. El problema fue que no sabía si hacerme la última operación porque ignoraba si iba a quedar mejor o no, pero ahora ya lo hice y estoy en eso, recuperándome. Si puedo lograr volver ahora, sería lindo.

¿Cómo has podido salir adelante en todo este tiempo, dos años sufriendo lesiones?

Es difícil, pero esto es parte del fútbol, pero cuando uno tiene este tipo de lesiones lo mejor es tomarlo de la mejor manera, en cualquier momento te puede pasar una situación de estas, pero es importante el apoyo de la familia, es fundamental para poder salir de esta situación.

En Honduras ha dado mucho pesar lo de tu situación, ¿en algún momento te has desinflado demasiado como para querer tirar la toalla?

Pues fíjate que hay días que llego al entrenamiento al club y sin motivación, pero al mismo tiempo tengo que automotivarme porque sé que estar lesionado no es algo que uno quiere, son cosas del juego que se dan y hay que afrontar todas las situaciones, la vida es difícil. Hay momentos que sí, me he desinflado, pero tomo ese impulso para salir adelante. Gracias a Dios estoy saliendo poco a poco, por ahora voy bien.

¿Cómo se ha portado el Anderlecht en todo este tiempo que has sufrido lesiones?

Fíjate que estoy muy agradecido con el club, se han portado de maravilla conmigo, no puedo ni describir todo lo que me han apoyado. En todo momento han estado conmigo, tratando de que vuelva más fuerte, eso me motiva para trabajar, recuperarme y poder aportarle al equipo.

El 2017 nos dejó mucho dolor en Honduras por el hecho de que no pudimos clasificar al Mundial de Rusia. ¿Vos, cómo lo viviste estando fuera y sin poder ser parte del equipo?

Fue difícil, estábamos a dos partidos para clasificar al Mundial nuevamente, pero lastimosamente no se dieron los resultados, lo que se esperaba, que era clasificar al Mundial. Fue duro para mí, porque vos sabés que uno como jugador lo que más desea es estar ahí en la cancha en partidos tan importantes como esos, hubiera sido lindo ayudar al equipo y no pude. Esta vez me tocó, por cosas del fútbol, estar en mi casa y sufrirlo desde afuera.

¿Según tu criterio, qué le faltó al equipo de Pinto?

Toda la eliminatoria la pasamos difícil, este fue uno de los procesos más complicados, pero para mí, en los dos partidos nos faltó arriesgar más, no tuvimos ambición, coraje de querer ir adelante y buscar un resultado positivo. No jugamos como la Selección tenía que hacerlo. En este tipo de encuentros hay que poner mucho más, pero bueno, eso hay que olvidarlo, es pasado y hay que esperar lo que venga para el próximo mundial.

¿Pero qué enseñanza nos dejó ese proceso con Pinto?

Me enseñó bastante a que en su momento hubo muchas críticas, pasamos momentos difíciles, solo nosotros los jugadores pudimos sacarlos adelante, hay que ver lo positivo, tratamos de hacer las cosas bien, no se daban los resultados, al final llegamos lejos, no muchas personas lo creían, aprendí a que no hay que perder la fe en ningún momento.

¿Qué futuro le ves al fútbol hondureño tras este fracaso de no clasificar a Rusia?

Sin duda que en Honduras debe haber más apoyo, no hay tanto para nuestra Liga, si hubiera un poco más, saldrían más jugadores de donde escoger, pienso que es lo que nos hace falta. La Liga debe crecer, buscar que salgan más futbolistas al extranjero.

¿Crees que quedó una camada importante para buscar un cupo en Qatar 2022?

Hay muchos jugadores jóvenes que todavía tenemos para la eliminatoria, espero que los que vienen se preparen bien, estos procesos cada vez son más difíciles. Espero que podamos llegar a otro Mundial.

¿Esa generación que estuvo en Río, puede encarar la siguiente eliminatoria?

Claro, todos vimos lo que hizo esa generación en los Olímpicos, jugaron bien, con carácter y esperamos que esos jugadores sigan con ganas de triunfar, la mayoría ya tienen experiencia, deseo que encaremos la eliminatoria con fuerza.

En los próximos meses se tomarán decisiones importantes en nuestro fútbol, una de esas será nombrar al nuevo técnico. ¿Para vos, cuál sería el mejor camino?

Para mí, Amado, a pesar de la poca experiencia, sería un buen entrenador para la Selección Nacional. Creo que deben darles una oportunidad a los nuestros, no hay que buscar a un entrenador de otro país. Él sería un buen camino, sería el ideal, conoce bien a la Selección, a los jugadores, es líder.

¿Vos tenés aún mucho que darle a la Selección Nacional, hay alguna gente que cree que no?

Sí, a pesar de las lesiones. En esta eliminatoria no tuve la oportunidad de estar tanto, pero sin duda que aún puedo aportar mucho. Más ahora que tengo experiencia, cuando los años van entrando es mejor.

¿Vos te has sentido en deuda por no estar en los momentos más decisivos?

No, porque no se trata de que no haya querido, es por un tema de lesiones y es algo que tampoco puedo controlar, me han apartado, me hubiera gustado estar, pero no tuve esa oportunidad, vendrán más adelante y serán para demostrar que todo ese tiempo que estuve ausente puedo recuperarlo.

¿En cuanto a tu futuro, cómo estás, vendrá algún cambio de club?

Por ahora lo primero que pienso y quiero es recuperarme. No estoy pensando en traspasos ni nada porque quiero estar bien y jugar, cuando ya uno juega se pueden abrir otras posibilidades. Tengo contrato por esta temporada y dos más, veremos qué pasa.

El otro día vimos que te visitó Romelu Lukaku del Manchester United. ¿Es buen amigo tuyo?

Sí, siempre que viene de visita al club. Él comenzó su carrera aquí en Anderlecht y cada vez que se lesiona viene a que lo revisen los médicos del equipo. Y cuando anda por acá me lo encuentro y nos ponemos a platicar, le gusta mucho hablar conmigo en español, conversamos de fútbol y de todo.

Estamos nuevamente en temporada de Champions y vos sos seguidor del Real Madrid. ¿Cómo ves esa eliminatoria con el PSG?

Ja, ja, ja. Ya se dio el primer partido y ganamos 3-1, ojalá pueda rematar la eliminatoria en la vuelta en París.

¿Vos has jugado Champions, es tan bravo competir en este torneo?

No es que sea tan bravo, es lindo porque tenés la oportunidad de jugar contra grandes futbolistas es el torneo más importante de Europa, estar ahí te pone los pelos de punta.

¿A quién ves de favorito en esta Liga de Campeones?

Veo fuerte al Manchester City, es un equipo que asusta a cualquier club, está dando la sorpresa, pero está el Madrid, que sigue vivo, nunca hay que darlo por muerto.

Nos tocará ver el Mundial por la TV a todos los hondureños, ¿a qué equipo ves más fuerte?

Toca verlo por la tele, yo pienso que la gran favorita es Brasil, si Neymar está encendido, Brasil será campeón del mundo. Es una gran selección, tiene muchos jugadores jóvenes y anda con todo. No soy tan seguidor de este equipo, pero lo que mostró en la eliminatoria sudamericana fue impresionante. Hace tiempo no miraba un Brasil así.