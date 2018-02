El día que Gilberto Yearwood enamoró al Camp Nou con espectacular golazo

Cuando Gilberto Yearwood tocó el césped del estadio Camp Nou (en ese momento Nou Camp) el domingo 5 de abril de 1981 tenía 25 años y ya iba convertido en figura del Real Valladolid después de tres temporadas en el Elche, el Real Madrid lo tenía en la mira y en España se atrevían a compararlo con el kaiser Franz Beckenbauer, le decían el "Beckenbauer Negro".

Para muchos, Yearwood ha sido el mejor jugador en la historia de Honduras y él hoy a sus 61 años, después de ver un desfile de catrachos jugando en el exterior, también crees que es así.

"Sí, soy el mejor jugador de la historia en Honduras. Cuando tomaron esa determinación es porque algo hice. No dudo de mis condiciones y de mi capacidad bajo ningún punto de vista, pero no me gusta faltarle el respeto a nadie, considero que muchos han hecho méritos suficientes para ser tomados en cuenta", dijo a DIEZ en 2016 Gilberto.

Aquel domingo de abril del 81 es especial y siempre tiene un lugar especial en su corazón, ese día conquistó el Camp Nou, alunos aficionados se atrevieron a levantarse de su asiento y le aplaudieron, la prensa de Cataluña incluso consideraba que Yearwood con su actuación había puesto sus credenciales en la mesa para ser fichado por el club azulgrana.

Yearwood anotó un golazo con el Valladolid, fue exactamente al minuto 66 cuando aprovechó una falta que le hicieron cerca del área a su compañero Jorge Alonso, él con autoridad tomó la pelota, la acomodó y sacó un impresionate derechazo.

La pelota se incrustó en el ángulo superior derecho del arco que defendía el entonces arqueros Pedro María Artola quien pese a su estirada fue imposible detenerlo debido a la potencia y colocación del remate.

Gilberto Yearwood se perfiló y remató con fuerza ante la barrera que intentaba cubrir. FOTO: Marco "Chikirin" García

"Recuerdo que ejecuté el tiro libre directo y me salió un golazo, sin duda es uno de los recuerdos más importante en Valladolid", cuenta a DIEZ Gilberto ahora convertido en diputado del Congreso Nacional.

Ese gol de Yearwood le estaba dando un punto valioso al Valladolid luego que Andrés Ramírez al 15 los había puesto a ganar, pero a falta de un minuto del final, al 89, otra vez Ramírez apareció y marcó el 2-1 del Barca.

El Valladolid perdió, pero Yearwood dejó uno de los recuerdos más bonitos para el fútbol hondureño.

Hoy 37 años después, otro hondureño pisa el Camp Nou, Choco Lozano con el Girona (hoy 1:45 pm) no llega como lo que era Yearwood en aquel momento, pero tiene la oportunidad de participar y convertirse en el segundo hondureño en anotar en este mítico estadio.

El balón fue tomando altura y llevaba potencia, el portero Artola identificó el esférico. FOTO: Marco "Chikirin" García