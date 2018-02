Así califican medios españoles actuación de "Choco" Lozano ante Barcelona

El Girona FC fue goleado por el FC Barcelona 6-1 en la cancha del Camp Nou y los medio españoles Mundo Deportivo y Diario AS, han calificado el trabajo de los jugadores del equipo que comando Pablo Machín.

Barcelona no perdonó y goleó al Girona de Antony Lozano

Con goles del uruguayo Luis Suárez (3), el argentino Lionel Messi (2) y uno del brasileño Philippe Coutinho, le dieron tremenda paliza al Girona que había empezado ganando con tanto de Cristian Portugués.

Lozano jugó su primer partido como titular con el club 'Albirrojos' y fue ante el Barcelona, antes ya había ingresado de cambio contra Sevilla y Leganés.

Así cataloga el trabajo de los jugadores del Girona, Mundo Deportivo

BONO: ORGULLOSO



Pese a tener que recoger el balón del fondo de sus redes hasta en seis ocasiones, el marroquí hizo tres intervenciones de mérito que evitaron que la goleada fuese mayor.



MAFFEO: IRRECONOCIBLE



Otro partido más muy lejos de su mejor versión. Se sacrificó en defensa, pero sin premio. Ni rastro de sus incursiones por banda que tanto daño hacen al rival.

Pablo Machín, técnico del Girona detalla por qué puso a Lozano de titular

RAMALHO: SUPERADO



Messi y compañía encontraron a un gran aliado en su espalda. Su velocidad en carrera no le sirvió de nada ante el vendaval ofensivo azulgrana.



BERNARDO: CASTIGADO



Perdido por la gran movilidad de los tres delanteros del Barça. No fue el central contundente de siempre y aunque quiso ser una ayuda en la salida del balón no cuajó un buen partido.



JUANPE: INSUFICIENTE



Como toda la defensa del Girona sufrió muchísimo a la espalda. Su lentitud le jugó una mala pasada en más de ocasión. Dembelé le supero con relativa facilidad.



ADAY: NÁUFRAGO



El de Santmenat rompió el fuera de juego en el primer tanto del Barça y perdió prácticamente todos los 1x1 con sus rivales. Sustituido en el 45’.



GRANELL: TODOTERRENO



Demostró las ganas que tenia de medirse al Barça desde el primer minuto. Siempre voluntarioso y entregado, intentó buscar el gol con dos disparos lejano. Acabó fundido.



PERE PONS: IMPRECISO



La actitud excepcional que pone siempre sobre el césped no le bastó. Errático con el balón en los pies se vio superado por Rakitic.



BORJA: DESAPARECIDO



Sin aire por la buena presión del centro del campo azulgrana apenas pudo entrar en juego, y el Girona lo echo de menos, sobre todo en la fase de creación.



PORTU: GOLEADOR



Siempre peleón e intenso hizo soñar a la afición gerundense cuando puso al Girona por delante tan solo empezar el encuentro. Se vació en ataque y defensa y Machín lo acabó sustituyendo a falta de veinte minutos para el final pensando ya en el partido del martes ante el Celta.



CHOCO: ACELERADO



El hondureño salió con muchas ganas de reivindicarse. Fabricó la jugada del tanto del Girona, pero pese a que corrió presionando la salida de Piqué y Umtiti no pudo destacar.

PLANAS: PREMIADO



Machín le dio entrada en el descanso por Aday, se situó en el carril zurdo en su vuelta al Camp Nou, pero no pudo frenar a Dembelé en defensa y su aportación en ataque fue nula.



ALEIX GARCIA: TRANQUILO



Saltó al césped con el partido totalmente sentenciado, pero con el poco tiempo que tuvo demostró la enorme cualidad que tiene con el balón en los pies.



DOUGLAS LUIZ: TESTIMONIAL



El brasileño, que salía de una lesión muscular, tuvo el premio de jugar unos minutos en el Camp Nou y de esta forma Machín juntó en el césped a los tres jugadores cedidos por el City.



MACHÍN: VALIENTE



El técnico del Girona presentó una idea de juego más atrevida que nunca y lo acabó pagando con el resultado.

Así cataloga el trabajo de los jugadores del Girona, Diario AS

Bono: El portero vivió uno de sus partidos más complicados. Se marchó goleado en una noche aciaga. Tocó el balón en el 2-1 de Messi y no pudo hacer nada más en el resto de goles azulgrana. Hizo una muy buena parada en una falta de Messi en la segunda mitad y otra en un cabezazo de Vermaelen.

Ramalho: Trató de mantener la línea, pero Suárez le ganó la espalda en más de una ocasión. El Camp Nou exige y se desfondó. Con el balón en los pies tuvo buenos desplazamientos y trató de salir siempre con el balón jugado.

Bernardo: Fue el líder de la zaga del Girona y salvó un gol de Messi en el 18' con una cabezazo sobre la línea de gol. Sufrió, como el resto de sus compañeros de la defensa, porque el Barcelona atacó sin ataduras. Pudo hacer el 6-2 en el añadido.

Juanpe: Su parcela fue castigada por el Barcelona. Controló bien a Dembéle aunque no evitó que el francés asistiera a Suárez para el 6-1. Se juntó bien con Aday para intentar que el Barcelona no creara superioridad por la banda izquierda durante la primera mitad.

Maffeo: Estuvo desaparecido. A diferencia del partido de la primera vuelta, no hizo un marcaje individual a Messi. El Girona apenas se mostró en ataque por su lado y muchos de sus desmarques fueron estériles.

Pons: El 'stopper' del Girona no dio abasto para controlar al Barcelona. El juego entre líneas de conjunto azulgrana hizo muy complicada su tarea y en más de una ocasión dejó huecos en su espalda.

Granell: Lo intentó de todas las maneras. El centrocampista no rifó ni un solo balón y puso temple siempre que pudo. Dispuso de una ocasión en la primera mitad, pero su disparo se marchó ligeramente desviado.

Borja García: Al igual que Granell, no rifó un solo balón. Su misión era hacer que la posesión le durara lo máximo posible al Girona. Realizó varios pases entre líneas que no acabaron de encontrar rematador. Hizo lo que pudo.

Aday: Estuvo voluntarioso y ayudó bien en defensa a Juanpe. Cometió un desajuste defensivo en el 1-1 porque habilitó a Luis Suárez. Intentó ganar la línea de fondo en más de una ocasión, pero el Barcelona no le dejó espacio para correr con soltura.

Portu: Marcó en la primera ocasión que tuvo. Aprovechó a la perfección el error de Umtiti y demostró que esta temporada está de dulce. Ya le ha marcado a los cuatro primeros clasificados: Barcelona, Atlético, Real Madrid y Valencia.

Lozano: Se estrenó como titular. Machín le alineó para tener más movilidad en ataque y para que aportara velocidad. En la primera ocasión del partido, en el tanto de Portu, él inicio la acción. Buenos minutos.

Planas: Apareció tras el descanso y fue un elemento más defensivo que ofensivo.

Aleix García: Ofreció un poco de mayor poderío defensivo al centro del campo del Girona.

Douglas Luiz: Entró con 5-1 en el marcador y es un jugador que necesita estar en contacto con el balón para lucir. No tuvo opciones.