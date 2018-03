Alberth Elis: "Es duro no haber clasificado a Rusia; ahora Qatar es nuestro sueño"

Alberth Elis, en la comodidad de la privilegiada zona de Galerías en la que vive en Houston y con la motivación que le dejó su fulminante debut en la goleada del Dynamo frente al Atlanta United del exDT del Barcelona, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, atendió en exclusiva a Diario DIEZ para hablar de su presente y futuro.

La "Panterita", quien adelanta que prepara una nueva celebración inspirada en la película "Black Panther", por la que se ha hecho muy famoso en la ciudad tejana, no pudo ocultar su felicidad por el golazo de Antony Lozano con el Girona el pasado fin de semana. Por cierto, confirmó lo dicho por el timonel del Choco, Pablo Machín, en relación al interés que este club mostró por él ante de llevarse a su compatriota.

Elis no se deja avasallar por su gran presente ni por el estatus de ídolo que la hinchada de los "naranja" profesa por él. Mantiene la misma humildad y lo demuestra en su día a día, en el cual pretende borrar la tristeza de haberse quedado fuera del Mundial de Rusia 2018 y apunta a dar el salto a Europa y clasificar a la Bicolor a Catar 2022.

LO QUE DIJO:



¿Qué sensaciones le deja su buen debut en la nueva temporada de la MLS?

Muy bien, estamos felices, había un poco de presión por ser el primer partido, por estar en casa; en lo personal por lo que la afición estaba esperando de mí, que saliera e hiciera un buen partido, gracias a Dios así fue y comenzamos con pie derecho, esperamos continuar así.

Alberth Elis posó para el lente de Diario Diez en Houston.

¿Hay algo diferente en este Alberth Elis? Lo vimos muy compenetrado e influyente en el juego de los suyos...

Desde el inicio de la pretemporada intenté empezar a juntarme más con el equipo y compenetrarme en mi juego, tratar de tener más la pelota y pedirla, creo que vamos bien; para ser el primer partido creo que lo hicimos muy bien, estuvimos concentrados los 90 minutos y así tiene que ser.



¿O sea que estamos viendo un Alberth Elis totalmente diferente?

Sí. La confianza que me ha dado el profe, lo que él me pide, que siempre trate de hacer cosas diferente; me pide que no haga lo mismo para que los defensas no sepan que voy a hacer en la siguiente jugada.



¿Qué tan cierto es que la "Panterita" tiene pensada una nueva celebración?

Sí, por ahí vimos la película y los gestos que hace la "Black Panther", esperamos hacerlo en el siguiente partido. No se pude ayer (el sábado en el duelo inaugural), pero esperamos el sábado hacer un gol.

Así es el hermoso lugar donde habita Alberth Elis en Estados Unidos.

¿Qué significado tiene haber recibido los elogios de un extécnico del Barcelona como Gerardo Tata Martino?

Le agradezco mucho lo que dijo, eso me dice que estoy haciendo bien las cosas, que voy por buen camino; eso es motivante para mí, para seguir de la misma manera y espero seguir mejorando, tengo mucho por mejorar y en cada entrenamiento trato de dar lo mejor.



¿Cree que esta será la temporada que lo catapultará con el salto a Europa?

Esa es la meta que me he trazado, para eso estoy trabajando, no es fácil, Dios tiene el propósito y yo solo me estoy preparando para en su momento estar listo.



¿Sabía que el DT de Antony Lozano en Girona, Pablo Machín, lo quiso llevar antes a usted?

Sí, pude leer la noticia, me parece que en su momento era difícil porque Olimpia es un equipo que vende caro; no es fácil salir del equipo, cuando estaba yo ahí estaba pidiendo una buena cantidad de dinero. No era fácil salir a cualquier equipo, tenía que ser a uno que hiciera una gran inversión y el Monterrey la hizo.



¿Recibió algún contacto de ellos en su momento o de algún otro club?

Sí hubo acercamientos, pero solo fue que preguntaron, pero no pasó a más. Había otros clubes, pero al final el que decidió poner el dinero fue Monterrey, me pareció una buena oportunidad y por eso decidí ir ahí.

Philip Clarke y Alberth Elis en plena conversación.

¿Qué sintió al ver el primer gol del Choco en la primera división de España?

Fue un golazo, estamos felices por él, hemos hablando y creo que no ha sido fácil; ha sido un jugador muy criticado, pero siempre lo hablábamos.



¿Lo llamó para felicitarlo?

Lo felicité y estoy feliz por lo que está haciendo, cuando estábamos en la Selección siempre hablamos cuando lo criticaban, decíamos que quienes lo hacían después lo iban a aplaudir y así se está viendo ahora.



¿Cuánto les perjudica a ustedes las críticas de la gente y algunos medios?

Siempre intentamos hablarlo entre nosotros, trato de hablar con los jugadores más experimentados para que me aconsejen, pues ellos ya pasaron por lo que uno está pasando y es importante eso. Siempre hay que estar tranquilo, enfocado; uno sabe lo que quiere y tiene que luchar por eso.



¿Cuán importante es para el fútbol de Honduras la llegada de jóvenes figuras como Luis López y Darixon Vuelto para esta campaña?

Es importante, aquí van a crecer mucho futbolísticamente, pienso que al venir acá uno como joven no se puede relajar, siempre tiene que buscar más, tratar en cada partido de ser el mejor y hacer bien las cosas para tratar de dar el salto a Europa, que es lo que todo jugador quiere.



¿Cree que la rompan como ustedes tres en el Dynamo?

Claro, sabemos la capacidad que tienen ellos, tanto Buba como Vuelto son buenos jugadores, esperamos puedan hacer las coaas bien aquí y que les vaya muy bien.



¿Se ve levantando la copa de campeón en la MLS este año?

Hay que ir partido a partido, apenas pasó uno y no podemos pensar ya en ser campeones; tenemos que ir paso a paso, mejorando día a día, el camino es largo y esperamos terminarlo de la mejor manera.



¿Cuánto le pegó no haber ido a Rusia 2018?

Es duro no haber clasificado a Rusia, pero esto es fútbol; talvez quedamos fuera, pero vienen más eliminatorias, para eso trabajamos y mejoramos, para estar listos e ir a Catar, que es nuestro sueño.



¿Pierde el jugador hondureño al faltar a eventos de esta índole?

Claro que perdemos mucho, es una linda oportunidad para mostrarse al mundo, para que te mire cualquier equipo y representar a tu país; fue duro no haber clasificado, pero todo pasa por algo, estamos tranquilos, vamos a seguir trabajando y mejorando día a día.



¿Quién cree que debe dirigir a la Selección de Honduras?

No soy quien debe decir eso, la Federación tiene que nombrar a la persona que sea indicada, uno como jugador siempre estar a la disposición del entrenador que sea.



¿Habrá que darle oportunidad a algún local o suficiente con la escuela colombiana?

Eso lo tiene que decidir la Federación, tienen que analizar bien las cosas y tomar la mejor decisión; ellos, al final, son los que saben cuál es la persona indicada y eso es totalmente decisión de ellos.



¿Qué equipos están interesados en tí?

No recuerdo los nombres de los clubes, pero es mejor no decirlo porque creo que en su momento se podría dar, estos equipos siempre le siguen la pista a uno y en cualquier momento se puede abrir la puerta".