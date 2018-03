Brayan Beckeles: "Con el Pachuca estuvimos cerca de fichar"

El lateral hondureño del Necaxa, Brayan Beckeles, confirmó que el Pachuca sí estuvo interesado en llevárselo e incluso estuvieron muy cerca de ficharlo.

El defensa ha jugado los 12 partidos del actual torneo de la Liga MX de titular, disputando los 90 minutos. Convirtiéndose en el hombre de hierro de los rayos. Beckeles es inamovible en la banda derecha de su equipo.

Además abordó el tema de qué entrenador debería asumir el cargo de la Selección de Honduras y confiesa que todavía se pone triste por la eliminación de Honduras del Mundial de Rusia 2018.

¿Cómo va todo por Aguascalientes?

La verdad que muy bien, el equipo está jugando bien y ya se viene la etapa de la liguilla y debemos de estar concentrados para no faltar a la cita.

Están tratando de meterse en la liguilla, y la semana pasada consiguieron clasificar a las semifinales de la Copa MX, en la que enfrentarán al Santos, líderes de la liga...

Sí, gracias a Dios mis compañeros lograron la clasificación, dimos un gran paso y el equipo le está apuntando a los dos torneos, y esperamos seguir así.

Me llama la atención que no jugaste ese partido de Copa pero si has sido titular en la Liga MX... ¿Por qué no estuviste?

Es que el profesor ha decido que quien juega en la liga, no juega en la copa, entonces ya son decisiones meramente de él y nosotros simplemente pues respetamos sus órdenes, obvio hay momentos que sí considera ponerle al equipo más ritmo a uno lo llaman, fue claro con nosotros desde un inicio.

Brayan, ya se han jugado 12 jornadas en la Liga MX, y en los 12 partidos has sido titular ¡Un escándalo!

Ja, ja, ja, sí, gracias a Dios hemos podido estar y estoy dando lo mejor de mí y me están saliendo bien las cosas, hay que seguir por ese camino, esta es una gran liga con grandes jugadores. Y aquí todos le estamos aportando al Necaxa para poder entrar a esa liguilla que tanto queremos.

Prácticamente inamovible en esa banda derecha...

La verdad que estoy muy feliz, pero aquí realmente no hay titular, uno solo hace su trabajo día a día, es bonito estar acá y formar parte de cada partido.

Pero sos como el hombre de hierro de los rayos, también la temporada anterior la mayoría de partido fuiste titular...

Ojalá lo fuera ja, ja, ja. Pero creo que todos los equipos tienen grandes planteles, las plazas son complicadas, acá hay que competir mucho.

¿Qué te dice tu entrenador Ignacio Ambriz?

Yo creo que siempre trata que estemos bien, tenemos una buena relación con el profesor, nos da los lineamientos necesarios y hay que escucharos, me respeta y yo a él.

¿Consideras que llegar a la Liga MX, es lo mejor que te ha pasado?

La verdad es que en mi carrera donde he ido he jugado gracias a Dios, me tocó hacerlo en Vida, en Olimpia fui campeón, en Boavista en Portugal, aquí conseguí el ascenso y he jugado varios partidos, fuimos campeones de una Copa MX.

Antes que se cerrara el mercado o el Draft en la Liga MX esta temporada, sonaste en varios equipos, ¿Cuáles estaban interesados en tí?

Sí había una oferta de otro equipo, y no se concretó, pero al final no se pudo por tiempo y varios motivos, pero estoy muy contento de estar aquí en Necaxa. Y espero que podamos entrar a la liguilla y lograr el campeonato.

¿Qué equipo era?

Era con el Pachuca, con ese equipo estuvimos cerca de fichar, pero no se dio.

En la Liga MX, ¿qué jugador te ha dado dolor de cabeza?

Es una liga muy dura, súper competitiva y acá hay jugadores muy buenos, hay que concentrarse y preparados para cualquier rival. Te mencionara, pero es que hay muchos.

Tú como jugador de mucha experiencia, ¿Qué opinas de la llegada del Choco Lozano al Girona?

Choco es uno de los mejores que he visto, me tocó compartir con él en el Olimpia, en la Selección, no cualquiera llega al Barcelona B, creo que tuvo la oportunidad de venir acá al Necaxa pero prefirió irse a Barcelona y que bueno, creo que será una de las sensaciones goleadoras de España.

¿Te pide consejos?

Hablo mucho con él, pero creo que él tiene mucha experiencia, maduró desde muy joven, es gran jugador muy diferente.

Hablando de la Selección y después de la eliminación de Rusia 2018, ¿quién prefieres que tome el mando, un técnico hondureño o extranjero?

La verdad que es la Federación quien toma la decisión, es bien complicado, y hay varios técnicos que creo que pueden estar a la altura de la Selección.

David Suazo, Amado Guevara... ¿te gustaría que uno de ellos asumiera el cargo?

Por mí quien sea, creo que están preparados, yo los conozco en persona, han sacado su carrera y podrían dar la vida por la selección. El fútbol de Honduras necesita estar bien.

Se acerca la Copa del Mundo y Honduras no está...¿qué sensaciones se te vienen?

Me pongo muy triste, porque queríamos estar ahí, pero a la vez trato de no sentirme así, los tiempos de Dios son perfectos y si Dios no quiso que estuviéramos ahí es por algo. Rusia ya se nos fue pero en el próximo sí estaremos.

¿A qué selección ves como candidata al título en Rusia 2018?

Difícil, los mundiales son únicos y no tengo selección favorita, solo le voy a Honduras y no va a estar.

