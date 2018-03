Roger Rojas sobre la selección: “Esperamos recibir un llamado”

Roger Rojas vive una de las mejores etapas en su carrera pues los 14 goles que ha marcado en Costa Rica lo convierten de momento en el máximo anotador de la liga tica.

El exOlimpia asegura que se encuentra muy alegre por su nivel y todo ha sido en base a paciencia y esfuerzo. “Estamos muy contentos gracias a Dios y vivimos este momento con mucha alegría. Yo sabía que iba a llegar este momento para mi carrera y bueno eso simplemente es el resultado del esfuerzo, del trabajo y la perseverancia, yo sabía que en algún momento iban a llegar los goles y buenos partidos”, comenzó diciendo en entrevista a Fútbol a Fondo.

Rojas sabe que la cereza en el pastel será obteniendo la Copa con la Liga. “Estoy muy feliz y muy contento, es un momento muy bonito pero uno tiene que tener humildad y seguir trabajando, no conformarse ni decir que ya lo logré todo porque el cierre bonito va a ser si levantamos la Copa, para mí eso va a ser muy especial”.

Tal como en su momento lo dijo Alex López, Rojas asegura que las canchas en Costa Rica son mucho mejores a las de nuestro país y desde ahí ya comienza a ser una mejor Liga.

“La primera diferencia son las canchas, aquí las canchas son mejores que las de Honduras la verdad. La canchas de grama natural son espectaculares y las de grama sintéticas son las más irregulares pero es porque nos estamos acostumbrados en Honduras a jugar en cancha sintética, son canchas de primer nivel y eso nos ayuda mucho al jugador”.

Roger Rojas celebró con todo su gol 14 en Alajuelense.

El momento jocoso llega pues el ariete dice que ahora es más técnico, esto gracias a las canchas. “Hablaba con Alex y con Garrido que yo en el estadio Nacional uno se mira tronco y aquí uno con las canchas buenas hasta técnico me miro yo, en mi vida me había visto tan técnico como me miro ahora, por esas cosas la liga es un poco más difícil”.

El partido de ayer fue muy especial para él y es que sus padres fueron a verlo, al momento de anotar y tras acabar el encuentro, el progenitor de “Ro-Ro” lloró y a él también se le salieron las lágrimas.

“Cuando mi papá me vio y me abrazó, lo vi llorar y a mí se me salieron las lágrimas también porque mi papá es muy emotivo y muy sentimental y él es un gran fanatico del fútbol, al venir aquí y ver que su hijo goleó, que Alex goleó porque la familia de Alex también está aquí pues para él es un gran premio”.

Rojas termina poniéndose a la disposición de la selección mayor de cara a los amistosos de mayo y junio, espera que Carlos Tábora lo tome en cuenta.

“Estamos con la expectativa de poder regresar a la selección porque tenemos una cuenta pendiente, esperamos recibir un llamado de parte del entrenador, en este caso sabemos que será el profe Tábora, ojalá seamos parte del próximo proceso eliminatorio”, concluyó.