Roger Rojas se convierte en el máximo goleador de todas las ligas de Concacaf

"Que digan que soy el mejor extranjero lo recibo con alegría, con mucha humildad, no me creo el mejor, simplemente agradezco comentarios de la afición, de la prensa y eso a mí me genera mucha responsabilidad” "Que digan que soy el mejor extranjero lo recibo con alegría, con mucha humildad, no me creo el mejor, simplemente agradezco comentarios de la afición, de la prensa y eso a mí me genera mucha responsabilidad”