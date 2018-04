La reacción de Alberth Elis tras aparecer como imagen del metro de Houston

Cuando los habitantes de Houston, Texas salieron de sus casas para dar inicio a su vida cotidiana se encontraron con una sorpresa en el metro: la fotografía del delantero hondureño Alberth Elis luciendo en la pintura del ferrocarril.

Por su parte, no solo ellos quedaron anonadados por ver su joven estrella en el metro, también el propio jugador quien no se privó de mostrarse orgulloso.



"La verdad que es algo que me motiva y me enorgullece como garífuna y hondureño poder representar a mi país en el extranjero. Espero que eso sirva de inspiración para mi gente y de mi parte para seguir con la mente puesta en mis objetivos como futbolista", comentó Elis.

Lo cierto es que el compañía publicitaria del Houston, se las ingenió para promover el encuentro del fin de semana ante el Toronto. Por lo que pusieron el pasaje gratis del metro para que lo aficionados pudiesen llegar hasta el BBVA Compass Stadium.