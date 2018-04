Roger Rojas: "Este formato es más difícil que el de Honduras"

Roger Rojas vive un momento dulce en Alajuelense de Costa Rica. Suma 17 goles y acaba de ampliar su contrato a dos torneos más. El catracho vestirá de rojinegro hasta diciembre de 2019.

"El club nos ofreció un año más de contrato y renovamos. Estamos contentos, felices porque han valorado nuestro esfuerzo de cara entreno y partido", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Tras firmar la renovación, Fernando Ocampo, presidente Manudo, contó a los medios que la cláusula del hondureño ascendía a 500 mil dólares, algo que el jugador desmiente.

"Dijo que era de medio millón de dólares, él sabe que no es así, que no es esa cifra. Es menos. Imagino que lo han llamado y quiere asustar a los equipos. Al finalizar el torneo hablaremos, no quiero ahondar en eso por los momentos", sentenció.

Habla del formato de competencia

Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido disputan su primer torneo en la liga tica y el atacante considera que el formato de una cuadrangular tras las vueltas es más competitivo.

"Creo que este formato es más difícil. Se juega una cuadrangular y es ganar o ganar, dice mi papá que antes en Honduras así era. Es complicado, pero es mi primera y espero ganarla, porque si no no vamos a la final".

En Honduras se juega a dos vueltas, los primeros dos clubes avanzan directo a semifinales, del cuarto al sexto disputan un repechaje ida y vuelta para definir a los otros dos semifinalistas.

Le ilusiona la Selección de Honduras

El atacante contó que mantiene en mente el deseo de volver a vestir la camisa de la Selección de Honduras.

"Siempre ha estado en mis metas estar en la Selección, colaborar y rendir. Tengo ese reto pendiente. Espero que si se da el llamado aprovecharlo y rendir al máximo".

Lo dijo:

"Me llevo muy bien con Jerry Bengtson y su familia. Pero en la cancha no conozco a Bengtson ni a nadie. Solo los de La Liga".

"Aquí se llenan los estadios, apoyan bastante el fútbol. El aficionado liguista está ilusionado".

"Aquí las canchas son muy buenas, es increíble la del Nacional donde juega la selección de Costa Rica, es la mejor de Centroamérica".