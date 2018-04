Primicia: Emilio Izaguirre revela la dura razón por la que se fue del Celtic

Finalmente Emilio Izaguirre destapó la olla. El mes de marzo pasado, en una entrevista exclusiva a Diario DIEZ desde Arabia Saudita, adelantó que su salida del Celtic de Escocia había sido por haber enfrentado algunos problemas con unos agentes británicos, pero esta vez, desde la comodidad de su casa en Tegucigalpa, se animó a contar todo los detalles de un episodio que fue muy difícil para él y para su familia.

Ver fotos: Así fueron las vacaciones de Emilio Izaguirre y su familia en Medio Oriente

A Emilio le cuesta hablar sobre el tema, pues cada momento vivido en los últimos años lo ha marcado en su vida profesional y personal. Lo sucedido hizo que su carrera diera un giro inesperado. “En Arabia estoy viviendo una experiencia diferente, su cultura, su gente, pero realmente no me veo mucho tiempo allá”, comienza diciendo.

¿Pero volverás pronto a Europa? Le consultamos y ese fue el detonante para que Emilio de desahogara sin ningún freno.

Emilio Izaguirre llegó a ser de los referentes del Celtic. “Es difícil que vuelva a Europa pronto. Yo salí del Celtic por unos problemas con unos agentes. Brendan Rodgers (técnico del Celtic) estuvo enojado conmigo mucho porque estos representantes me ofrecieron un contrato, es un tema duro, muy duro para mí”, expresa.

En todo este tiempo su salida del Celtic de Escocia, equipo con el que ganó 11 títulos de campeón, había sido un misterio, pero esta vez no se guardó nada.

“Es un tema que estuve estos tres años sin hablar sobre esto. Mirá, la cosa es que en el 2014, firmé con una agencia (Base Soccer), ellos me dicen que me traen una oferta de un equipo de la Premier, firmé por dos años con ellos, pero a los seis meses el Celtic me dice que me quieren firmar por cinco años más y yo no les podía decir que no, yo esperé la propuesta de ellos, pero nunca me llamaron ni nada”, comienza explicando.

Suspira, se detiene unos segundos y luego prosigue con su relato. “Yo nunca esperé nada después, pero en el 2016 me demandaron por una cantidad de dinero inmensa. Me dijeron que querían ver mi contrato y revisar el porcentaje, ellos son británicos, su agencia me hizo daño”.

Base Soccer es una de las cientos de agencias de representantes de futbolistas con sede en el Reino Unido, específicamente en Londres, Inglaterra. Han firmado a jugadores como Aaron Ramsey, Aaron Lenon, Kyle Walker, futbolistas de mucho recorrido en Europa.

Pero con Emilio la historia no fue nada agradable. “Recuerdo que mi familia pasó momentos muy difíciles por culpa de ellos, yo tenía que pagar abogados y todo, y era duro pagarle a alguien que no hizo nada por mí”, relata Izaguirre.

Emilio Izaguirre llegó la semana pasada a Honduras a pasar vacaciones. Y añade a su historia: “Ellos querían dinero solo por ese engaño que me hicieron. La situación era que en el Celtic, donde yo estaba jugando a veces y otras no, supieron que tenía una oferta de Arabia y el técnico me dijo: “ni loco te vas y peor para Arabia”.

Rodgers, actual entrenador del Celtic, le comentó a Izaguirre que se quedara porque iba a tener participación. “Pero fue sincero y me dijo que no iba a estar en todos los partidos, que dependía de mí, yo estuve una semana que no entrené con el Celtic, los directivos estaban enojados conmigo hasta que decidí decirles lo que estaba pasando junto a mi familia, les dije lo de la demanda y que estábamos cansados”.

NO ERAN 1,000 DÓLARES…

Emilio explica que la demanda no era “de 1,000 dólares, era una cantidad muy grande”. Tras lo vivido, fue que Izaguirre y su familia decidieron dar un paso al costado y aceptar la oferta de Arabia Saudita. Además el asunto implicaba consecuencias legales fuertes si no lo hacían.

“Yo no podía jugar en Europa porque las cortes abarcan todo el sector europeo, era una demanda civil, no migratoria ni nada, aunque ya va a terminar. El juez aún no dice nada sobre mi caso”, señala.

Esta etapa ha sido un duro golpe para Emilio y su familia, y todo el sufrimiento lo ha vivido en silencio, hasta hace instantes, que decidió aclarar lo sucedido aunque con mucho dolor dice: “Estoy arrepentido porque tuve salir del Celtic por esa razón”.