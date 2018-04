Los futbolistas hondureños que David Suazo recomendaría al Cagliari

“Decir la verdad es siempre revolucionario”, dijo el famoso pensador italiano nacido en Cerdeña, Antonio Gramsci. Nada define mejor a David Suazo hoy, quien asegura aspirar a entrenar a la Selección de Honduras… “es algo que tengo presente porque me gustaría dejar algo a mi país”.

Pero adelanta que… “¿Si hablaría qué haré? Solo después de septiembre. Aún no termino el curso”. Frases claves de una charla de 32 minutos con David Suazo. “El Rey de Cagliari”, como lo bautizó el periódico local L’Unione Sarda.

Está tan mimetizado en las páginas de la prensa local, en la vida de la isla de Cerdeña, tanto que en algunos momentos confunde el italiano con el español y viceversa.

Brotan palabras del idioma de ‘la bota’ entre su discurso nacido en Centroamérica. “Esto no vietta”… “Fin che”… “Il fatto”… Nosotros nos damos cuenta. Él, ya no. Emerge una variopinta gama de colores y conceptos.

¿A qué jugador hondureño te traerías al Cagliari?

Hoy veo a dos jugadores hondureños que pueden marcar diferencia donde quiera que vayan, uno es el “Choco” Lozano, por la experiencia que tiene y el segundo Alberth Elis. Los dos poseen una perspectiva muy importante. Como se dice: “Si camina en el césped...”, porque si logran mantenerse caminando en el césped son jugadores de grandes perspectivas. Lastimosamente no tuvieron el acompañamiento de futbolistas de mayor experiencia en la Selección, eso les hubiera podido ayudar para crecer mucho más. Yo me lesioné antes y no pude continuar el otro proceso. Me hubiera gustado trabajar con esos muchachos porque me hubiera tocado a mí, quiérase o no, ayudarlos a crecer. Lastimosamente no pude, pero les deseo lo mejor porque son jugadores con prospectiva muy importante.

Tuve la oportunidad de entrevistar al Choco Lozano en Barcelona. Habló de ti como un ídolo… Incluso, algunos periodistas en España decían que tiene cosas tuyas. ¿Hizo bien en salir del Barcelona B para jugar en el Girona en La Liga?

Hizo bien, hizo mal. No te digo mi respuesta concreta. Es importante cómo él haya tomado este paso. Porque solo con irte de la B del Barcelona, eso te puede crear cualquier confusión en tu cabeza y puedes perder un poquito lo que son las realidades de las cosas. Pero si él tuvo la madurez y la tranquilidad para escoger y decir voy al Girona porque quiero crecer, yo le doy mi aplauso y le digo: ‘Papi, vas pa’l frente’, porque no es fácil. Inclusive en su momento tuve la oportunidad de conversar con él y mis palabras son siempre, -en el camino nadie te regala nada-. Pero lo importante es que tú creas en lo que tú tienes y en lo que sabes. Porque la verdad es que en el fondo de las cosas, al final te encuentras contigo mismo y con tu familia que son los que de verdad están contigo. La mejor de las suertes y las bendiciones para que siga adelante.

Hablando del fútbol hondureño… ¿En qué lugar de tu corazón está Olimpia?

Olimpia lo sigo siempre. Desde mi presidente Rafael Ferrari. Después, Osman Madrid, mi gerente, como le digo yo. Olimpia forma parte de mi vida. Antes de venir a Cagliari, yo jugué ahí, fue el equipo que me dio a conocer a nivel profesional, en donde vestí mi primera camisola. En Olimpia hice mi primer gol como futbolista. Los tendré en mi corazón siempre. No te puedo decir que soy un hincha totalmente, pero soy de los que lo sigo siempre. Cómo va, los partidos, sé el trabajo que se hace, los muchachos que salen de Olimpia, soy un hincha más.

¿Messi o Ronaldo?

Cristiano en este momento indiscutiblemente está sobre la media. Es la característica del jugador profesional que quiere llagar a hacer las cosas. Y a pesar de su edad, es constante, trabaja. Se ve que es un luchador, se ve que es el primero que trabaja profesionalmente. Y es un líder técnico en el campo.

¿Cuáles son tus candidatos en Rusia 2018?

Brasil, España, Alemania y una sorpresa, metamos a Bélgica, Francia. Una sorpresa. Pero para mi estos tres van a estar ahí, porque es fácil, las selecciones hablan por sí solas. Yo pienso que son generaciones tan importantes que juegan tan bien al fútbol, en campeonatos que todos están en el top de rendimiento. Aunque en el fútbol nada está dicho, pero yo pienso que de estas tres selecciones pueden salir los finalistas del Mundial.

¿Qué significa el cagliari en tu vida?

Los colores rossoblú, como le dicen, son la parte más importante de mi crecimiento como futbolista, pasé ocho años en esta institución. Pienso que marqué una parte importante y fundamental de lo que es mi historia personal y del club. Hicimos juntos muchos años importantes. Gracias a Dios tenemos buenas anécdotas y recuerdos que nos quedan y formar parte importante de este club y es algo que me llena de orgullo, esto también seguro enorgullece a mi país, porque difícilmente uno de los nuestros viene a Europa y puede hacerse un nombre, su espacio, porque sabemos lo difícil que es lograrlo.

Así dirige los entrenamientos en el Cagliari Sub-16 el entrennador hondureño David Suazo.

En esta nueva etapa como entrenador, en tu preparación y estudio, ¿con qué técnicos te ha tocado compartir?

Tuve la oportunidad de hacer el curso de segunda con Roque Junior, estás con tipos que han tenido experiencias internacionales. También con Nicola Legrottaglie, otro exfutbolista italiano importante en la Juventus y aquí. Hemos trabajado con entrenadores como Luciano Spalletti, Giampaolo Ventura, Massimo Allegri. Profesores que dirigen las clases como Renzo Olivieri. La verdad que estas clases te dejan mucho, metodología del trabajo, entrenamiento práctico, trabajo táctico. Aprendes mucho.

¿Un ejemplo de lo que cambiarías en la parte formativa del fútbol hondureño?

Solo para decirte cuánto marca una diferencia en el fútbol de las fuerzas básicas aquí y en Honduras. Hay muchos muchachos en mi país que juegan en la Sub-17 y después no tienen un proceso. Tú ves jugadores de la Sub-17 que destacan en un Mundial y ves el Mundial Sub-20 y no está ninguno de ellos.

Se pierde una generación…

Eso pasa, porque obviamente esto quiere decir que un grupo chicos de 16 años, en el arco de dos o tres años, pierdes una generación de 15 jugadores con un proceso de selección. Y te toca ir a jugar con muchachos con un proceso totalmente diferente sin un proceso de selección. Esto quiere decir que automáticamente estos tres años que has trabajado los pierdes. En vez de tener un grupo con seis años de trabajo, tienes que laborar con un grupo de tres años de trabajo. Es obvio que las cosas cambian naturalmente, es un flujo natural. Y es una cosa que aquí existe y lo trabajan. En Honduras hace falta. No es por criticar, pero si vas y miras allá, son pocos los equipos a nivel profesional que tienen esta estructura. Y la consecuencia, hay un déficit.

Tal como Da Vinci pintó la Gioconda; David Suazo tiñe su mensaje de experiencias originadas en San Pedro Sula y perfeccionadas en Italia. Su potencia brotó en Olimpia y explotó en Cagliari. Mientras preparamos el set de grabación de la entrevista, en la sala de prensa, lo vemos en la barra del restaurante, en la sede del club. Acaba de terminar la práctica y pide un café espresso…