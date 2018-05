Las probabilidades del Alajuelense de llegar a la gran final en Costa Rica

La victoria de la Liga Alajuelense anoche 1-0 sobre el Herediano en la liga de Costa Rica, le dio mucho saldo de cara al cierre del campeonato ya que los pone a tiro para pelear por el título.

Hay que explicar que en Costa Rica se disputa una cuadrangular y el ganador de la misma, gana el boleto a disputar la gran final, siempre y cuando no sea el que terminó líder las vueltas ya que si repite, se corona como campeonísimo.

El Sport Herediano hizo 45 puntos en las vueltas regulares y ahora está liderando la cuadrangular de uno contra todos. De seguir este camino se coronaría campeonísimo pero el gol anotado por Roger Rojas anoche los complica porque es un rival directo.

Ambos equipos se vuelven a enfrentar el domingo en el Rosabal Cordero y un nuevo triunfo del Alajuelense podría colocarse en el liderato, siempre y cuando el Saprissa no sume de tres en su visita al Santos de Guápiles.

El hondureño Roger Rojas marcó anoche su primer gol de penal en tierras ticas, el segundo en la cuadrangular y el tanto 19 en el torneo en 24 partidos. La mala noticia para el catracho es que no podrá jugar la vuelta ya que acumuló su quinta papeleta amarilla. Garrido y López jugaron anoche y estos si estarán disponibles.

Así marcha la cuadrangular final de Costa Rica donde cuatro hondureños están en la pelea.

Partidos del Herediano

06/05/18 Herediano vs Alajuelense

09/05/18 Saprissa vs Herediano

13/05/18 Herediano vs Santos

Partidos del Alajuelense

06/05/18 Herediano vs Alajuelense

09/05/18 Alajuelense vs Santos

13/05/18 Saprissa vs Alajuelense

Juegos del Saprissa

06/05/18 Santos vs Saprissa

09/05/18 Saprissa vs Herediano

13/05/18 Saprissa vs Alajuelense

Partidos del Santos

06/05/18 Santos vs Saprissa

09/05/18 Alajuelense vs Santos

13/05/18 Herediano vs Santos