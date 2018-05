Romell Quioto: "Zlatan no quería que lo estuviera marcando, ni que lo tocara"

El Houston Dynamo de los hondureños Alberth Elis, Boniek García y Romell Quioto, triunfaron 3-2 sobre LA Galaxy, uno de los goles fue obra de uno del último mencionado en la MLS.

Pero esque durante el juego de se dio un choque entre Quioto y la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, el ex del Juventus, Inter, FC Barcelona, PSG y Manchester United, terminó dándoles un codazo al hondureño.

Gol de Quioto y asistencia de Boniek le dieron el triunfo al Houston sobre el Galaxy

"Muy contento por el gran trabajo que se hizo, gracias a Dios sacamos el resultado que tuvimos", comenzó diciendo Romell sobre el triunfo de su equipo.



También se refirió sobre el gol ante LA Galaxy "Le pegué al balón con mucha fe, tuve la confianza y gracias a Dios pude anotar".



Eso sí, sabe que al rival que vencieron no era nada fácil "Sabíamos que ellos tienen grandes jugadores, al tener el balón son muy difícil, Houston Dynamo nunca nos damos por vencido".

PROBLEMA CON IBRA



"Zlatan no quería que lo estuviera marcando, no quería que lo estuviera tocando, este es mi trabajo aquí, defender la camisa del Houston y cualquier jugador lo voy a marcar", dijo Quioto.

Además reveló que el mexicano Dos Santos le dio un consejo para que no cayera en la trampa del europeo "Giovani me decía que estuviera 'tranquilo, que no me dejara provocar por él (Zlatan)', bueno son cosas del partido", cerró.

ELIS TAMBIÉN HABLÓ

"Es motivante ganar de esta manera, tuvimos errores individuales y casi nos cuesta el triunfo. Feliz por el gol de Quioto, lo importante es ganar, no quien hace los goles", aseguró.

