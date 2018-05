Roger Rojas con ofertas de otros equipos y manda un mensaje al Alajuela

El delantero hondureño Roger Rojas se ganó su espacio en el fútbol de Costa Rica a base de goles ya que cerró su primer torneo marcado 20 anotaciones pero lastimosamente su equipo quedó al margen de la gran final a la que clasificaron el Saprissa y Herediano.

Rojas habló al final del partido y reconoció que no es cierto que su cláusula de su contrato vale 500 mil dólares como declararon los dirigentes del Alajuela y aclara que hay equipos que están interesados en sus servicios.

Leer: LA TRISTEZA DEL RORO TRAS QUEDAR ELIMINADO

“Ellos saben cuál es la cláusula, que no anden inventando que son 500 mil dólares ahora que ya terminó el torneo lo aclaro que no se engolosinen mucho porque hay que decir lo que habla el contrato”, dijo Rojas a medios ticos.

Y siguió: "Ellos saben cuánto es, no voy a decirlo pero no son 500 mil lempiras. Hay equipos interesados, así que esperamos que si de verdad están interesados en mí que aflojen el dinero si es que de verdad me quieren y si no, sigo en la Liga Alajuelense, ese no es problema", reconoció el catracho.

El Alajuelense tomando en cuenta estas situaciones, renovó el contrato a los tres catrachos, Roger Rojas, Luis Garrido y Alexander López. Ahora que han quedado eliminados, los compatriotas regresarán al país para pasar vacaciones.