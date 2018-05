¡Salió al paso! Romell Quioto aclara en redes supuesta acusación en Estado Unidos

El delantero hondureño del Houston Dynamo de la MLS, Romell Quioto, aclaró en sus redes sociales una supuesta acusación de haber escupido en la cara a una persona y luego fue amenazado con pistola, según reportó el sitio Abriendo Brecha.

Además circularon de unos mensajes de la cuenta oficial de Twitter del jugador donde denigraba a los inmigrantes, lo cual causó molestia con sus seguidores, Romell escribió en su cuenta oficial de Instagram un extenso mensaje aclarando la situación.

"El motivo de mi mensaje es para aclarar esta situación la cual no es cierto, soy una persona que vengo de un hogar luchador en el cual aprendí a respetar a las demás personas tal cual y como son, y más, si buscan un sueño. Dios me dio la oportunidad de estar en este gran país y conocer mucha gente buena, la cual han sido parte de este sueño que es parte de mí, jamás haría algo así y peor amenazar con reportarlo, yo no soy perfecto pero jamás haría algo así", declaró.

"Dios nos da la oportunidad de estar en posiciones privilegiadas, siempre va existir alguien que quiera denigrarnos o inventar algo. Hay personas que quieren entorpecer, denigrar o victimizarse para poder lograr lo que ellos quieren en la vida o pretender conseguir. De lo más profundo de mi corazón quiero que sepan que eso no pasó mi gente, yo siempre voy a estar para las personas que más lo necesitan", concluyo Quioto.

Su madre salió al paso este lunes y en declaraciones a Diario DIEZ, afirmó que está preocupada por lo que está viviendo su vástago quien ha sido mencionado en este escándalo fuera de los terrenos de juego.