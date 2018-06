¡Michaell Chirinos se marchó hacia México para integrarse a Lobos Buap!

El artillero hondureño Michaell Chirinos realizó este lunes su viaje rumbo a México para integrarse a los trabajos de pretemporada de su nuevo equipo los Lobos Buap de la Liga MX, noticia que adelantó Diario DIEZ en primicia el jueves pasado.

Chirinos se mostró contento por tener su primera oportunidad en el ámbito internacional donde espera destacar como lo ha hecho en la Liga Nacional con el Olimpia.



"Gracias a Dios se me brindó esta oportunidad de salir al extranjero y en este caso a México, estoy sumamente feliz y ahora solo me toca poder aprovecharla", dijo Michaell Chirinos.



El juvenil catracho explicó cómo se fueron desarrollando las cosas con los Lobos Buap para poder llegar a un acuerdo y que el Olimpia lo prestara por un año.



"Mi representante siempre me tuvo al tanto de este equipo antes de ir a los partidos amistosos contra el Alianza de El Salvador, desde allí supe del interés de ellos, después pude hablar con el técnico de Lobos, fue cuando se hizo las negociaciones y el Olimpia aceptó la propuesta y ahora estoy a las órdenes de ellos", indicó Chirinos.



Una de las cosas que tiene muy clara Michaell Chirinos es su principal objetivo con la camisa de los Lobos de Buap en esta nueva aventura en su carrera futbolística.



"Es seguir creciendo como futbolista y ayudar a los Lobos Buap a mantenerse en la Liga MX y como todo jugador, salir adelante, crecer y llegar hacer un referente para Honduras", comentó el atacante.