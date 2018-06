Emilio: “Tengo las puertas abiertas en Inglaterra, pero me gusta la MLS”

El defensor hondureño Emilio Izaguirre confirmó este día antes de viajar a Arabia Saudita que hablará con la dirigencia del equipo para ver si pone fin a su contrato y buscar una nueva oportunidad en Estados Unidos, una liga en la que desea jugar.

Izaguirre reveló la razón por la que le gustaría cambiar de aires. “Más por la familia y mi agente me dijo que podían haber ofertas de la MLS y así estar más cerca de la Selección Nacional el próximo año que juega Copa Oro porque solo una he jugado y fue en 2007. Por estar largo no podía asistir por eso espero participar con la Selección y estar cerca de mi país”, dijo a DIEZ.

El hondureño quien pertenece al Al Faiha de la primera de Arbia Saudita explicó que se va a sentar con los dirigentes. “No puedo hablar de la oferta (de la MLS), eso es cuando se termine mi contrato si se llega a terminar y voy a hablar con los directivos, tenemos una cita el 21 de junio y esperar que dice Dios para ver que viene en mi carrera futbolísticamente”.

Emilio no pudo continuar jugando en Europa porque fue demandado por un agente inglés de la empresa Base Soccer quien le prometió llevarlo a la Premier League y todo terminó mal para el catracho que no puede jugar en equipos británicos.

“Yo tengo las puertas abiertas en Inglaterra, en Escocia principalmente porque el entrenador Neil Lennon (lo llevó al Celtic en 2010) me ha llamado, él está dirigiendo al Hibernian pero no me gustaría jugar allí por lo que pasé en el Celtic, pero la idea es primero resolver la situación de contrato. Si me toca quedarme me quedo pero me gustaría jugar en la MLS para estar cerca de Honduras”, reconoció.

¿Plan B Escocia? Izaguirre lo aclara: “Allí eso es, no es plan B porque tuvo problemas con los agentes y la demanda y ese plan si toca, toca ir a los tribunales a resolverlo por la estafa que hicieron porque me demandaron pero lo más importante es terminar o seguir con el Al Faiha (de Arabia Saudita) o buscar la MLS”.

Y siguió: “En Inglaterra tengo las puertas abiertas en la segunda división, en Escocia se han comunicado con mi agente, pero no pienso en eso por el problema por el que salí del Celtic sino hubiese estado los tres años que ellos me pidieron. La idea es estar más cerca de mi país porque estuve siete años allá y estar viajando 23 horas no es fácil porque ya no tengo los mismos años y esta eliminatoria que viene la quiero jugar completa si Dios quiere”.

Finalmente descarta regresar por ahora al equipo que lo lanzó al estrellato. “Eso de volver a Motagua no es mi deseo ahorita, uno no sabe lo que puede pasar más adelante pero quiero seguir en el extranjero, seguir aprendiendo, dejando huella en el equipo que juegue. Mi deseo es ese y ya cuando ya sea el tiempo de retirarme quiero estar unos dos torneos con las águilas”.