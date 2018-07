Michaell Chirinos sobre la Liga mexicana: "Me tengo que desprender más del balón"

Michaell Chirinos se está destacando en la Liga de México con los Lobos BUAP, donde ha contado con la confianza del entrenador, Francisco Palencia.

Este domingo fue titular y disputó 85 minutos en la victoria de su equipo 2-0 ante Veracruz. En el debut ante el Santos, también apareció como titular el hondureño.

En declaraciones tras el compromiso, el exjugador del Olimpia contó cómo ha sido su experiencia hasta el momento.

"En lo personal me siento muy bien, aunque me tengo que adaptar al fútbol mexicano, es más rápido, me tengo que desprender más del balón. El profesor me tiene mucha confianza y eso es bueno para mí, todos me han recibido de la mejor manera y eso me ayuda mucho", explicó.

Por otra parte, fue preguntado sobre la llegada del ex de Motagua Félix Crisanto, su ahora compañero en los Lobos. Chirinos fue su rival en la Liga Nacional de Honduras y recalcó esto.

"He tenido contacto con él en la Selección, fue mi rival en Honduras y es importante para mí, me llena de confianza que llegue a Lobos BUAP, esperemos que ayude al grupo", expresó Chirinos.