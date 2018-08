Wesly Decas sobre Bryan Róchez: “Hemos jugado playstation juntos”

El nuevo jugador del Nacional de la primera división de Portugal, Wesly Decas, habló en exclusiva con DIEZ sobre la vida en el país europeo y la adaptación a una nueva cultura.

“Desde que llegué me han recibido muy bien los compañeros y el cuerpo técnico. La gente me ha ayudado en todo, me he adaptado rápido, el clima en la tarde hace calor y por las noches hace frío”.

El lateral hondureño comentó que ya comparte con el resto de jugadores del equipo, “ya tengo comunicación con el resto de compañeros, me están dando la confianza. El idioma es similar al español, a veces no entiendo algunas palabras, pero es muy parecido a nuestro lenguaje”.

El futbolista reconoce que hay mucha competencia, “estoy peleando para ser titular, en cada puesto hay buenos jugadores que tienen muy buenas condiciones”.

También reconoció que hay futbolistas que le llaman la atención, “hay varios del equipo que me tienen sorprendido por su fútbol, por su estilo de juego. No me sé el nombre de ellos aún, pero juegan muy bien”.

Decas aclaró que no vive con Bryan Róchez, “no vivo con él, ya tengo mi propio apartamento y en el estadio comemos todos. La comida es similar, mucha pasta y carbohidratos”.

El zurdo mencionó lo que le pide el entrenador en el terreno de juego, “me ha dado instrucciones específicas, que cuando llegue a línea de fondo tengo que ubicar a mis compañeros para mandar un buen pase. Me ha dicho que le gusta cómo ataco y cómo defiendo”.

Acerca del inicio del Torneo de Liga, el carrilero habló: “El domingo anterior jugamos un partido de copa, la próxima semana inicia la Liga. Soy parte del primer equipo, pero aún me faltan unos papeles”.

Wesly agradeció el recibimiento de su compatriota Bryan Róchez, “desde que llegué me ha recibido muy bien con su familia, me ha invitado a su casa y hemos jugado Playstation juntos. Tiene una bonita familia aquí”.

Entre sus objetivos está consolidarse en el cuadro titular, “quiero sacar a mi gente adelante, quiero hacer mi carrera en Europa, aspirando a jugar en equipos muy grandes, pero siempre trataré de ir paso a paso”.

El catracho espera tener un buen rendimiento en su primer temporada en el viejo continente.