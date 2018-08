Douglas Martínez: "Mi sueño por ahora es triunfar en la MLS"

El delantero hondureño Douglas Martínez no regresará más al Vida de La Ceiba. El artillero catracho saldrá nuevamente del bello puerto para enrolarse con un equipo de la USL de los Estados Unidos.

El conjunto estadounidense aseguró su vínculo con el jugador por un año y seis meses tras su destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Carribe Barranquilla 2018. Allí los terminó de conquistar tras seguirle la pista meses antes del torneo.



Con todo ello Douglas se unirá a club junto a su excompañero Jamal Charles, granadino que llegó en calidad de préstamo (también procedente de los cocoteros) siendo así Douglas el cuarto hondureño en dicha liga junto a Darixon Vuelto, José Escalante y Rony Argueta.

El futbolista detalla cómo se dio su fichaje con el equipo filiar del Real Salt Lake.

Nada más unos días entrenó con el Vida pues emprenderá vuelo hacia EEUU.

LO QUE DIJO:

¿Qué tal la experiencia en los Juegos de Barranquilla 2018?

Fue una experiencia muy buena que te deja muchas cosas positivas y cosas por aprender y corregir. Fue un torneo difícil para todos. Íbamos con la intención de ganar y dar lo mejor. Lastimosamente hubo un error en el partido ante Venezuela, eso nos costó un gol y la eliminación. Pero bueno, es mejor ser terceros que cuartos, gracias a Dios logramos ganar una medalla después de muchos años.



¿Hubo frustración en el camerino después de ese partido ante Venezuela?

El primer tiempo todo estaba bien, pero siempre que nos anotan un gol es duro levantarnos. Mantuvimos fe en nosotros, pero al final no fue así.



¿Alguna dedicación en especial por esa medalla?

A mi familia que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De los buenos momentos todos nos acordamos, pero no de los peores. Esta va dedicado a ellos y a mi mejores amigos que han estado cerca y que confían en mí.



¿A qué aspiras ahora?

A la Selección de Honduras (mayor) y el siguente año estar en el próximo proceso olímpico. La Bicolor te suma para agarrar experiencia. Jugar partidos internacionales es bueno para crecer como jugador

Douglas Martínez ganó Medalla de Bronce con la Sub 21 de Honduras.

¿Cómo se dio tu fichaje al Real Monarchs?

Hace unos meses atrás que estaba con mi familia en los Estados Unidos mi agente me dijo que tenía una oportunidad para hacer prueba en la filial del Real Salt Lake City. Yo les dije que sí iría, pero luego el profe Carlos Tábora me llamó y tuve que ponerle un alto.



¿Ves esta oportunidad como una revancha para tu carrera?

El año pasado estuve en el Red Bulls II y eso me dejó buenas experiencias en el ámbito internacional. Lo que hice allí me deja buenas sensaciones, es una liga en donde ya he jugado. La vida es de oportunidades y ahora que tengo que volver es una revancha que Dios me da. En un momento cuando regresé del Red Bull al Vida me querían de nuevo, pero las negociaciones no salieron bien. Aún así tengo oportunidad para volver con ellos.



¿Qué ocurrió realmente, pidieron mucho dinero?

Pues no manejo mucho ese tema, la gente del Vida se encargaron de eso. Recuerdo que el Red Bull me pedía de nuevo para préstamo, pero quizá lo que ellos estaban dando no era suficiente. Ya los últimos días el Vida respondió que sí, pero ya era muy tarde. El cupo internacional del Red Bull ya estaba ocupado, después de todo no iban a estar esperándome sabiendo que podían fichar a alguien más.

Tu historia hubiese sido otra ¿no?

Sí, allá estuviera. Me sentía en casa, mi familia vivía a unos cinco minutos de donde yo entrenaba. En ese momento estaba muy contento por eso.



¿Hubo otras ofertas antes de ellos?

La verdad que sí, mi agente me habló algo de Europa. Pero realmente tendría que caminar bastantes kilómetros para llegar allí. Pero lo importante es ir paso a paso y no desesperarse por estar allí. Mi sueño por ahora es triunfar en la MLS y luego dar el salto a otra liga.

¿Cómo tomó el Vida tu decisión de marcharte?

Ellos siempre me han dicho que sea lo que sea deje algo para el equipo. Yo nací y crecí en el Vida, ellos pusieron los ojos en mí así que nunca dudaría en volver. Acá sería feliz.



¿Quién ha estado detrás de ti jalándote las orejas?

El primero ha sido Fredy Hernández, mi primer entrenador, quien ha influido bastante en mi carrera. También mi mamá en los futbolístico, ja, ja... me suele corregir en todo junto a mi padre; sin olvidar a algunos amigos.



Te suelen confundir mucho con Antony Lozano...

Sí (risas). Una vez me subí a un taxi y el chofer se detuvo y me preguntó cómo me iba en el Barcelona ja, ja, ja. Entre risas le respondí que yo no juego allí.

Hasta comentan que tu estilo de juego es similar al de él...

Imagínate, si nos tomaran una foto juntos dirían que somos como hermanos perdidos.



¿Douglas, crees que tienes la capacidad para estar en el proceso previo a Qatar 2022?

Es una de mis metas y claro, si no tuviéramos capacidad mejor me retiro del fútbol. Esa es una de mis metas principales, ahora estamos cerca de lograrlo.



Frases de Douglas Martínez



"Quiero hacer las cosas bien en el Real Monarchs y paso a eso quiero estar en la Selección mayor de Honduras, clasificar y disputar un mundial adulto"



"Yo empecé con los ocho años en mi pueblo, en un lugar donde ningún visor de fútbol llegaba. Solo quiero decir que nada es imposible.