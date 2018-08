Amado Guevara: "El objetivo que nos hemos propuesto es la Copa Oro"

Amado "Lobo" Guevara contó como se gestó su llegada al banquillo de Puerto Rico y el primer objetivo que se ha trazado en el equipo.

"Mi llegada fue por Marco Vélez. Fuimos compañeros, un día me llamó y me preguntó si me gustaría iniciar un proyecto aquí e iniciamos conversaciones para armar el proyecto. A la federación le gustó lo que propusimos", contó en entrevista al programa El Caño.

Amado confirmó que estará al mano de la selección mayor puertorriqueña y de la Sub-20 que en noviembre disputará el pase a los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima, Perú.

"La Sub-17 y Sub-15 las estaré supervisando. La idea es desarrollar las bases del fútbol en la isla", dijo.

A su llegada a Puerto Rico, Amado asegura que "me llamó la atención que a todo el mundo le gusta el fútbol".

Ya realizó el primer microciclo con los jugadores y encontró una buena actitud y contó lo que les pidió para avanzar en el proceso.

"Les pedí trabajar la selección como equipo, entrenar de lunes a viernes para ganarle al tiempo. Hemos visto la evolución que han tenido. Nos sentimos contentos".

Copa Oro, su principal objetivo

Guevara debutará con la escuadra puertorriqueña en Liga de Naciones Concacaf en septiembre ante San Cristóbal y Nieves. Luego se medirá a Martinica, Belice y Granada. El objetivo es claro; avanzar de ronda y clasificar a Copa Oro.

"Me ha tocado analizar a los rivales, no son fáciles. A Martinica lo enfrenté siendo asistente de Honduras, son selecciones bien estructuradas, ellos tienen ligas y de dónde echar mano, nosotros estamos en ese proceso aquí. Son cosas que vamos a ir trabajando, pero no se debe menospreciar a nadie".

"Hemos puesto en manos de Dios este proyecto y nos corresponde trabajar. El objetivo que nos trazamos en estos cuatro partidos es clasificar a Copa Oro. Vamos a trabajar, a la gente de Puerto Rico les digo que confíen y apoyen. El tiempo dirá si Amado tenía experiencia, mucho trabajo es lo que prometemos".