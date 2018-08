David Suazo: "Me han preguntado por Choco Lozano"

Horas antes del juego del Brescia contra Novara por Copa Italia, el técnico hondureño David Suazo habló de la partida de Rigoberto Rivas del club. Explicó que cuando llegó la situación del juvenil ya estaba definida.

"Rivas tuvo un campeonato de altos y bajos, jugó poco. Tuvo como 15 presencias en las que no fue titular y se habló que el rendimiento no fue positivo. Debido a eso, antes de que yo llegara ya había regresado al Inter y este lo mandó a la Ternana de Serie C", explicó en entrevista a Cinco Deportivo.

Y agregó: "De todas las informaciones que me dieron, él es un muchacho que todavía necesita jugar mucho para formarse. Es un poquito el camino que me tocó a mí, hacer un poco de piso para después llegar a la profesional".

Le han preguntado por el Choco Lozano

Luego de tener a cinco jugadores en Italia, la presencia del fútbol hondureño prácticamente ha desaparecido del Calcio y David Suazo habla de ello.

"Lastimosamente ha pasado mucho tiempo de esa época donde habíamos casi 10 en Europa. Estaba Wilson, Thomas, Figueroa en Inglaterra, Chávez en Polonia, Emilio en Escocia, Maynor en Austria. Habíamos muchos aquí, estaban Edgar, Rambo, Caballero y Pavón".

¿Se habla del jugador catracho en Italia? le consultaron. "Del jugador hondureño se habla poco ahora porque hace mucho tiempo no sale a la luz un jugador, sí se habla mucho del Choco porque su participación con Barcelona B le dio publicidad, lastimosamente jugó poco allí, pero de él se habla porque lo ligan mucho con mi nombre. Me han preguntado por él y eso lo llena de orgullo a uno".

Por último recordó también que se habló de Alberth Elis y consideró que el crecimiento de este es menor al que hubiese tenido si se hubiese marchado a Europa.

"También se habló en su momento de Alberth Elis. Lastimosamente Alberth en el fútbol de Estados Unidos su crecimiento es menos del que pudo haber tenido viniendo a Europa. Pero es un derecho de piso que deberá pagar, espero saque provecho para ambientarse rápido y poder salir a Europa", cerró.