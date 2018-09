Amado Guevara protagonista en el inicio de la Liga de Naciones Concacaf

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Este día se pone en marcha la Liga de Naciones de Concacaf, la competencia con la que la FIFA quiere terminar con los partidos amistosos durante las fechas FIFA y se convertirá en el camino para clasificar a la Copa Oro y próximamente las eliminatorias al Mundial.

En esta competencia todavía no entran las selecciones que lideran el ranking de Concacaf como México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Estas comenzarán a competir hasta septiembre del próximo año.

Uno de los nuestros estará en competencia este fin de semana. Se trata del entrenador Amado Guevara, estratega de Puerto Rico que inicia visitando a Saint Kitts y Nieves buscando ser protagonista ahora en su nueva experiencia.

Amado llegó este año a Puerto Rico donde hará dupla con el preparador físico argentino Juan Bertani quien fue su maestro de la física en su paso por el Motagua. El equipo del "Lobo" viaja este viernes a Saint Kitts para este compromiso.

En esta primera ronda de la Liga de Naciones de Concacaf se encuentran selecciones como El Salvador, Canadá, Nicaragua, Jamaica y Cuba, equipos que en años anteriores estuvieron en las cuadrangulares o hexagonales de la confederación.

Para la edición 2019 de la Copa Oro de CONCACAF, las mismas selecciones que jugaron la Hexagonal ya están clasificadas, mientras que las 10 selecciones restantes saldrán de las mejores 10 clasificadas dentro del top 34 de la Liga de Naciones, que se dará a conocer después de la fecha FIFA de marzo de 2019.

JUEGOS DE LA LIGA DE NACIONES CONCACAF

HOY

Dominica vs Surinam 2:00 pm

Guyana vs Barbados 5:00 pm

VIERNES 07/09

Anguilla vs Guayana Francesa 2:00 pm

Antigua y Barbuda vs Santa Lucía 4:00 pm

Belice vs Bahamas 6:00 pm

SÁBADO 08/09

San Vicente vs Nicaragua 1:00 pm

Cuba vs Islas turcas y Caicos 2:00 pm

Monserrat vs El Salvador 5:00 pm

DOMINGO 09/09

Bonaire vs República Dominicana 2:00 pm

Aruba vs Bermuda 4:00 pm

Saint Kitts and Nevis vs Puerto Rico 6:00 pm

Jamaica vs Gran Caimán 6:00 pm

LUNES 10/09

Haití vs San Martín 2:00 pm

Curazo vs Granada 4:00 pm