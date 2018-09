Lucía Guevara: "Ojalá Amado logre poner en el mapa futbolístico a Puerto Rico"

El ex capitán y uno de los futbolistas históricos de Honduras, Amado Guevara, hará su estreno oficial como entrenador de fútbol el domingo con la selección de Puerto Rico en la Liga de Naciones donde enfrentrará a Saint Kitts (6:00 PM, hora hondureña).

Pero antes de su estreno, Lucía, su esposa desde hace más de 15 años, habló con DIEZ acerca de este desafío que tendrá su “amado”.

La capitana del hogar de los Guevara contó detalles acerca de este proyecto y espera que en un futuro AG20 pueda dirigir a la selección de Honduras. Asegura que la isla de Puerto Rico es totalmente un encanto y espera encontrarse con alguna comunidad hondureña, pues a un mes de haberse mudado al Caribe no ha conocido a ningún centroamericano.

A unas horas del debut de Amado con la selección de Puerto Rico ¿Cómo están los nervios?

Hasta ahorita bien, seguramente van a aumentar un poquito más, pero confiamos en Dios y en el trabajo que ha hecho Amado y su cuerpo técnico.

Ha sido una semana intensa para Amado.

Ha sido un trabajo arduo, apenas hace un mes firmó el contrato con Puerto Rico, pero en tan poco tiempo ha sido muy organizado,. Los retos y los propósitos que se traza siempre trata de cumplirlos. Se fue a preparar a República Dominicana por cuestión de clima, estuvo una semana allá previo al partido y viajaron a Saint Kitts y ya tienen al equipo completo.

¿Cómo es Amado en cuanto a su exigencia como técnico? ¿Estudioso como Chelato Uclés o enojado como José Mourinho?

Ja, ja, ja yo creo que como Mourinho no, nada que ver. Sí le gusta mucho capacitarse y estudiar, pero aunque no lo crean, en su experiencia como futbolista en el mediocampo le ha ayudado porque era el que tenía la visión del juego, era como la cabeza del equipo y le ha facilitado mucho para hacer sus preparaciones.

LA CONVOCATORIA DE AMADO GUEVARA PARA SU DEBUT

¿Cuáles son las reglas que tiene el Lobo con sus muchachos?

El jugador americano tiene la mentalidad diferente a la de nuestra cultura, son más obedientes y creo que las reglas son mínimas, principalmente las de disciplina, por ejemplo, no usar el teléfono en la mesa cuando se está comiendo, portar bien el uniforme, respetar la camisa, eso él lo ha expuesto bien porque es el emblema que llevan de representación de selección nacional. No es esa escuela tan estricta.

No es como la escuela de Pinto aquí que decían que entraba a las habitaciones a ver si ya estaban dormidos...

No, nada que ver. Amado tiene su propio estilo, su forma de ser y claro que aprendió muchísimo del maestro, definitivamente.

¿Fue difícil aceptar este reto?

Sí, sobre todo a nivel familiar porque yo siempre he querido vivir en Miami porque queremos establecer una residencia y casi lo teníamos porque al tener seis meses viviendo allá, pero después se le presentó esta oportunidad y el tema familiar pasó a un segundo plano para seguir el desarrollo de su carrera.

EL MENSAJE DE CARLOS PAVÓN A AMADO GUEVARA

¿Cómo es un día de Amado Guevara?

Hemos estado casi 15 años casados y es una cuestión de convivencia. Yo me dedico full a mi familia y él a trabajar. Yo le colaboro en lo que pide, tiene a su cuerpo técnico y son sus colaboradores, él maneja todo lo relacionado con lo de su trabajo, pasan viajando y si necesita de mi ayuda yo se lo doy.





¿Qué extrañan de la cultura nuestra a la que tienen en Puerto Rico?

Acá es lindo, bien puesto tiene el nombre de la "Isla del Encanto" porque estoy encantanda. La gente es muy amable y hablan full español, pasamos bastante tiempo juntos. En Honduras era complicado por el profe Pinto porque llevaban dos selecciones y pasaban todo el tiempo de viaje. Ahora es diferente, la isla nos ha abierto los brazos, todavía no hay quejas. Estamos muy contentos, lo único que todavía no hay baleadas aquí, tampoco nos hemos encontrado con hondureños. Cero comunidad centroamericana.

De momento qué ha visto de diferente en el fútbol nuestro con el de Puerto Rico...

Aquí para empezar no hay liga, esa es la gran diferencia porque aquí el jugador de fútbol no vive de eso como lo hace el hondureño porque todavía no está creada.

El deporte rey en la isla es el boxeo, el béisbol, basquetbol, voleibol, en cada esquina, en cada barrio hay coliseum para esos deportes.

A Amado en ese sentido le ha tocado fuerte porque ha buscado donde no hay porque aquí no hay liga profesional como la que hay en nuestro país. Pero de eso se trata, que ojalá Amado logre poner en el mapa futbolístico a Puerto Rico, para eso se necesita mucho trabajo y ojalá se pueda lograr, es bastante el recorrido y difícil, pero espera lograr cosas buenas en esta Copa de Naciones.

Es un reto importante para la carrera de Amado, pero seguramente los sueños y retos son más grandes..

Eso sin duda alguna, esto apenas será la primera experiencia y poco a poco él irá adquiriendo experiencia. Amado antes de tomar este reto también consultó y contó con respaldo, él se apoya mucho en el profesor Reinaldo Rueda, en Jorge Luis Pinto, el profesor Eduardo Velasco y ellos lo aconsejaron, fue un buen momento para que empezara solo.

El tiempo pasa y ahora vemos a Amado como técnico de una selección nacional, a David Suazo dirigiendo en Italia ¿Los ve dirigiendo a Honduras en un futuro?

Claro que sí, ese sería como el punto clave en la carrera de Amado, yo nunca estuve de acuerdo que lo hiciera ahora porque no es el tiempo, no dudo de su capacidad, para él significa todo, pero para todo hay tiempo, pero me encantaría verlo dirigir a la H con David Suazo con Carlos Pavón, estoy orgullosa de lo que hace David en Italia, uno siente una felicidad enorme.

Hablando un poco acerca de la H ¿Qué opina acerca que no tenemos DT para la selección?

Como aficionada realmente me preocupa porque todas las selecciones están teniendo sus fechas FIFA y nosotros no. Genera tristeza y hacerle un llamado a las dirigentes para que ya decidan, el profe Pinto va a cumplir un año de haber salido de la selección, ya fue suficiente, y no es para que nombren un interinato si no que ya digan el nombre del entrenador que se hará cargo rumbo a Catar 2022.

Se menciona que Alexis Mendoza sería el elegido ¿A su punto le gustaría que un hondureño o un extranjero?

Pues realmente yo apoyo al que decidam, ya sea hondureño u de otra nacionalidad lo importante es cumplir los objetivos y ponerse a trabajar para ya empezar a formar una nueva generación. Hay que saber qué jugadores disputaron las eliminatorias van a seguir, los que ya se retiran y todo lo que hay que saber para comenzar este nuevo proyecto.