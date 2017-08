Victoria tiene hasta este miércoles para que pague 45 mil dólares a Temperley

Hoy vence el plazo de la demanda que perdió Victoria en la Fifa para realizar el pago de 45 mil dólares por concepto de los derechos de formación del volante argentino Lucas Catrini a quien hizo debutar en la liga profesional en el 2015 y ahora el equipo Temperley le cobra más de un millón de lempiras.

FIFA OBLIGA A VICTORIA A PAGAR MILLONARIA DEMANDA

"En estos momentos no tiene capacidad para pagar ese costo tan alto, estamos en una situación difícil, Victoria tenía todas estas demandas en resolución cuando descendió, lo que nos resta es eperarar lo que nuestro asesor nos pueda decir, estos casos no son típicos en el fútbol hondureño, no tenemos mucho conocimiento pero no estamos cruzados de brazos", explicó Gonzalo Rivera, vicepresidente del Club.

Rivera manifestó que están dialogando con la directiva del Temperley dueño de la cartilla del futbolista para que les extienda el plazo de pago y retire la demanda ante la Fifa porque no tienen capacidad para cancerlar 45 mil dólares.

"Si no se logra ponerse de acuerdo jugaremos en el fútbol amateur o tercera devisión con el nombre Reservas Jaibas, estamos buscando alternativas dentro de la capacidad del equipo, vamos a esperar en que categoría jugará Victoria. En este momento no tenemos los 45 mil dólares para realizar el pago por eso estamos tratando de llegar a un acuerdo paraq ue nos den una prórroga", reiteró.

Los lecheros tienen hasta hoy 23 de agosto para cancelar la deuda por concepto de derecho de formación del futbolista gaucho de lo contrario desaparecería del fútbol por incumplimiento, sin embargo la cúpula está negociando con Temperley para que retire la demanda y pagar en cuotas.

"Estamos solicitando una prórroga o un margen de espacio para negociar con el Temperley, también estamos hablando con todas las partes pero hasta ahora no tenemos resolución final pero lógicamente habrá consecuencias porque no tenemos 45 mil dólares para pagar hoy que vence el supuesto plazo de Fifa, lamentó.

"Realmente lo que nos corresponde es dialogar con la parte demandante, estamos esperando que nos den la respuesta de un tiempo de espera, estamos esperando si pueden ceder un poco, si nos dan un margen de espera para conocer la capacidad real del Victoria", cerró.