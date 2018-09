Liga de Ascenso: Así se jugará la jornada este fin de semana

El panorama de la Liga de Ascenso de Honduras dicta duelos interesantes para la sexta jornada que promete ser interesante con el debut del nuevo técnico del Victoria, Elvin López, ante Real Sociedad, con solo unos días de haber tomado las riendas del club ceibeño tras el despido del timonel Milton Prado.

Leer más: Técnico ceibeño Elvin López toma las riendas del Victoria en Liga de Ascenso

Así se consolida un duro encuentro para la Jaiba Brava en el grupo A cuando le toque visitar a los tocoeños en el estadio Francisco Martínez Durón ante la necesidad de sumar de tres tras la derrota ante Boca Juniors.

Mientras que en el grupo B, Lepaera FC descansa con tranquilidad en la cima. En lo que va del campeonato han acumulado cuatro victorias y solo un empate, de los cuales han resultado once goles a favor y uno en contra. Con ello no es un secreto que los de Lempira son el equipo temible de la campaña, detalle que deberá cuidarse el Atlético Pinares cuando se enfrenten este fin de semana en un duelo directo por el liderato de la tabla.

Por su parte, en el grupo C hay cuatro equipos protagonistas: Atlético Choloma ante Villanueva FC y Santos FC Brasilia. El primero denota un choque disparejo en la tabla de posiciones, sin embargo, Choloma estando de local buscará dar el golpe para salir de los últimos lugares ante un rival consolidado que no ha querido soltar la cima.

Mientras que Santos FC (segundo lugar) y Brasilia (cuarto) urgen de una Victoria para hacerle frente a Villanueva FC.

JORNADA 6 GRUPO A

Real Sociedad vs Victoria

Arsenal vs Social Sol

Ensenada FC vs Tela FC

Bucanero vs Yoro FC

GRUPO B

Atl. Esperanzano vs Real Juventud

Lepaera vs C. A. Pinares

San Juan vs Olimpia Occidental

Lone FC vs Deportes Sabio

Grupo C

Parrillas One vs Altético Limeño

París FC vs Comayagua FC

Santos FC vs Brasilia

Atlético Choloma vs Villanueva FC

Grupo D

Gimnástico vs C.D Broncos

Delicias FC vs Olancho FC

Génesis Huracán vs Estrella Roja