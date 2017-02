¡Masacre! Roger Rojas y Olimpia humillan al Vida de Carlos Pavón

Fue un entrenamiento. Vida llegó al estadio Nacional con la derrota en la mente, el equipo dirigido por Carlos Pavón volvió a su vida real. Olimpia lo humilló, lo masacró, lo denigró, lo desnudó y mejor no sigamos.

El equipo de Héctor Vargas le pegó una bailada terrible a los rojos, un marcador contundente de 7-1 y pocas palabras que decir, fue un colectivo ante un Olimpia que salió con jugadores que tenían poco ritmo en el torneo como por ejemplo, Alex López y Luis Garrido.

Al final, Olimpia hizo lo que quiso y Roger Rojas ha vuelto a nacer. El delantero olimpista anotó cinco goles y más el que marcó ante Motagua llegó a seis y es el goleador del Torneo en Honduras.

LAS ACCIONES DE LA PALIZA OLIMPIA 7-1 VIDA

Comencemos a descifrar la paliza. La primera ocasión de gol que tuvo el Olimpia fue al minuto 12, un balón por aire cayó en el área enviado por Kevin Álvarez pero Roger Rojas abanicó con la pelota en sus piernas y perdía la primera chance gol a favor de los locales. Vida comenzaba a aguantar el juego ofensivo de los leones que al final no iba a durar mucho.



Pero poco duró el aguante rojo, pues al 20 Kevin Álvarez volvió a mandar un centro con veneno y justo en el área Alex López, de testa, picó el esférico y la mandó a guardar. Los merengues ya ganaban el cotejo 1-0. Dos minutos después, Roger Rojas fusiló a Ricardo Canales pero el portero la mandó al tiro de esquina.



El baile seguía. Roger Rojas anotó el segundo tras una habilitación de Carlo Costly, el Roro la bajó de pecho y en una especie de volea con su pierna derecha definió el 2-0. Canales no tuvo reacción ante el disparo que se coló por el segundo poste abajo; un minuto más tarde Costly recibió por aire un pase con sutileza de Marcelo Canales pero no pudo enderezar la redonda.



Al 35 Kevin Álvarez volvió a comerse el sector derecho, mandó un centro a la parcela roja pero Osman Chávez atento a la cita alejó el peligro. Y otra vez Costly... Chirinos filtró al "Cocherito" pero Canales nuevamente salvaba su portería.



Olimpia apabullaba al Vida, equipo que no tenía reacción. Los rojos no hicieron ningún disparo a marco en los primeros 45 minutos, Donis Escober tocó un solo balón y lo regaló.



Elder Torres mandó un centro vía lanzamiento libre pero Donis Escober perdió la posesión del balón en el aire y Carlos Bernárdez aprovechó ese horror e increíblemente en la primer incursión de los rojos en el área olimpista conseguían el gol del descuento, eso al 43.



SEGUNDO TIEMPO Y LESIÓN DE ESCOBER



En la primera jugada del segundo tiempo Donis Escober, portero titular del Olimpia y la selección de Honduras salió lesionado tras un choque con un delantero, en su lugar ingresó Gerson Argueta. Tras la lesión del portero, Elmer Güity sacó un trallazo desde su área que bañó al defensor uruguayo Richard Rodríguez, Roger Rojas le ganó la espalda y fácilmente ante Ricardo Canales anotó el 3-1.



Y la fiesta de Roger Rojas seguía pues al 55 pasó como Pedro por su casa y evitó la marca de Javier Portillo, entró con balón dominado y frente a Ricardo Canalaes definió de zurda y cruzado para celebrar su tercero de la noche; 4-1 ganaba Olimpia. Pero tranquilos, faltaba más en este entrebamiento. Alex López se robó todo el flanco izquierdo, rebasó envió el centro y ante la pifia de Carlo Costly, Rojas se lucró y solito, frontal al área anotó su póker; 5-1 ganaba el Viejo León.



Cuando el reloj cronometraba el 66 Elmer Gúity fue bajado en el área cocotera y sancionaron pena máxima; Carlo Costly encontró sl sexto vía lanzamiento penal. Los rojos se caían a pedazos en el estadio Nacional. Pero tranquilos, el colectivo del equipo de Héctor Vargas seguía; Roger Rojas marcó el séptimo tras una habilitación de Michael Chirinos y así terminaba esta masacre en el estadio Nacional.

FICHA DEL OLIMPIA - VIDA

OLIMPIA



ALINEACIÓN

28 Donis Escober; 2 Kevin Álvarez, 3 Elmer Guity, 4 Fabio de Souza, 32 Walter García, 8 Luis Garrido, 20 Alex López, 15 Marcelo Canales, 33 Michaell Chirinos; 21 Roger Rojas y 13 Carlo Costly.



Suplentes

40 Gerson Argueta, 6 Ever Alvarado, 7 Carlos Will Mejía, 16 Gerson Rodas, 18 Javier Estupiñán, 26 Óscar Salas y 29 German Mejía.



CAMBIOS

Min. 47 Salió Donis Escober por Gerson Argueta.

Min. 68 Salió Carlos Will Mejía por Alex López



GOLES

Min. 20 Alex López

Min. 25 Roger Rojas

Min. 48 Roger Rojas



TARJETAS AMARILLAS





TARJETAS ROJAS

No hubo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



VIDA

ALINEACIÓN

1 Ricardo Canales; 2 Osman Chávez, 33 Richard Rodríguez, 5 Orlin Peralta, 16 Bryan García, 6 Walter Lapresti, 8 Elder Torres, 31 Javier Portillo, 13 Marlon Ramírez; 9 Jerry Palacios y 11 Carlos Bernárdez.



Suplentes

30 Óscar Munguía, 29 Bryan Johnson, 28 Kevin Maradiaga, 23 Chestyn Onofre, 19 Douglas Martínez, 17 Maycol Montero y 7 Cholby Martínez.



CAMBIOS



GOLES

Min 43. Carlos Bernárdez



TARJETAS AMARILLAS



TARJETAS ROJAS

No hubo