Rubilio Castillo deja la Liga de Honduras sin haber llegado a los 100 goles

Rubilio Castillo deja la Liga Nacional de Honduras y se quedó a un gol de llegar a las 100 anotaciones. Este día Diario DIEZ ha oficializado el fichaje del jugador por el PAS Giannina de Grecia.

El delantero estuvo en un dilema sobre su futuro y finalmente decidió firmar por el cuadro griego antes que por el Marathón, Real España o, en el otro caso, renovar su convenio con el Motagua.

Eso sí, Rubilio Castillo se va de Honduras sin haber llegado a los 100 goles en la Primera División ni haber superado los 77 goles de 'Toño' Obando según los registros de Diario Diez y el estadígrafo Ismael Ramos.



El artillero hondureño viajará a Grecia dejando un registro de 223 juegos y 99 goles en Liga Nacional con las camisetas del Vida, Deportes Savio y Motagua.



Con la camiseta del Vida registró 67 juegos anotanto un total de 18 goles; en su corto paso por el Deportes Savio disputó 18 encuentros, venciendo en 5 ocasiones las redes rivales mientras que con el Motagua participó en 138 partidos celebrando 76 goles; con los azules ganó tres títulos de Liga Nacional.

Es decir, Rubilio parte a la Super Liga de Grecia sin haber llegado a 100 goles y sin poder romper los 77 tantos que ostenta 'Toño' Obando como el mejor goleador de todos los tiempos del Motagua.



LOS NÚMEROS CLAROS DE RUBILIO CASTILLO EN HONDURAS

76 goles con el Motagua

Gol 1: 25 enero 2014: Marathón

Gol 2: 9 febrero 2014: Real España

Gol 3: 9 marzo 2014: Real Sociedad

Gol 4: 15 marzo 2014: Marathón

Gol 5: 26 marzo 2014: Victoria

Gol 6: 10 agosto 2014: Honduras Progreso

Gol 7: 1 octubre 2014: Parrillas One

Gol 8: 5 octubre 2014: Real Sociedad

Gol 9: 19 octubre 2014: Real España

Gol 10: 19 octubre 2014: Real España

Gol 11: 26 octubre 2014: Olimpia

Gol 12: 8 noviembre 2014. Victoria

Gol 13: 15 noviembre 2014: Parrillas One

Gol 14: 23 noviembre 2014: Platense

Gol 15: 23 noviembre 2014: Platense

Gol 16: 20 diciembre 2014: Real Sociedad

Gol 17: 25 enero 2015: Parrillas One

Gol 18: 25 enero 2015: Parrillas One

Gol 19: 31 enero 2015: Marathón

Gol 20: 31 enero 2015: Marathón

Gol 21: 15 febrero 2015: Olimpia

Gol 22: 18 febrero 2015: Victoria

Gol 23: 22 febrero 2015: Honduras Progreso

Gol 24: 7 marzo 2015: Vida

Gol 25: 15 marzo 2015: Platense

Gol 26: 21 marzo 2015: Parrillas One

Gol 27: 21 marzo 2015: Parrillas One

Gol 28: 5 abril 2015: Marathón

Gol 29: 8 abril 2015: Honduras Progreso

Gol 30: 15 abril 2015: Victoria

Gol 31: 15 abril 2015: Victoria

Gol 32: 25 abril 2015: Vida

Gol 33: 16 mayo 2015: Victoria

Gol 34: 16 mayo 2015: Victoria

Gol 35: 23 agosto 2015: Platense

Gol 36: 14 agosto 2016: Marathón

Gol 37: 14 agosto 2016: Marathón

Gol 38: 14 agosto 2016: Marathón

Gol 39: 28 agosto 2016: Social Sol

Gol 40: 15 octubre 2016: Marathón

Gol 41: 2 noviembre 2016: Platense

Gol 42: 2 noviembre 2016: Platense

Gol 43: 5 noviembre 2016: Real España

Gol 44: 27 noviembre 2016: Marathón

Gol 45: 28 enero 2017: Real España

Gol 46: 5 febrero 2017: Olimpia

Gol 47: 26 febrero 2017: Social Sol

Gol 48: 26 febrero 2017: Social Sol

Gol 49: 1 marzo 2017: Platense

Gol 50: 1 marzo 2017: Platense

Gol 51: 9 abril 2017: Juticalpa

Gol 52: 12 abril 2017: Marathón

Gol 53: 12 abril 2017: Marathón

Gol 54: 26 agosto 2017: Honduras Progreso

Gol 55: 9 septiembre 2017: Olimpia

Gol 56: 24 septiembre 2017: Platense

Gol 57: 1 octubre 2017: Real Sociedad

Gol 58: 21 octubre 2017: Marathón

Gol 59: 26 octubre 2017: Honduras Progreso

Gol 60: 12 noviembre 2017: Platense

Gol 61: 18 noviembre 2017: Real España

Gol 62: 18 noviembre 2017: Real España

Gol 63: 23 diciembre 2017: Olimpia

Gol 64: 23 diciembre 2017: Olimpia

Gol 65: 30 diciembre 2017: Real España

Gol 66: 30 diciembre 2017: Real España

Gol 67: 24 enero 2018: Real Sociedad

Gol 68: 31 enero 2018: Honduras Progreso

Gol 69: 11 febrero 2018: Marathón

Gol 70: 11 febrero 2018: Marathón

Gol 71: 17 febrero 2018: Vida

Gol 72: 4 marzo 2018: Real Sociedad

Gol 73: 10 marzo 2018: Real España

Gol 74: 7 abril 2018: Marathón

Gol 75: 12 abril 2018: Juticalpa

Gol 76: 12 abril 2018: Juticalpa

Los 76 goles de Rubilio con Motagua:

Marathón 16

Platense 10

Real España 10

Victoria 7

Honduras Progreso 6

Parrillas One 6

Olimpia 6

Real Sociedad 6

Vida 3

Social Sol 3

Juticalpa 3



Goleadores históricos Liga Nacional

Wilmer Velásquez 196

Denilson Costa 155

Juan Cárcamo 101

Nocolás Cardozo 100

Rubilio Castillo 99

Marcelo Ferreira 98

Francisco Ramírez 95



Goleadores históricos del Motagua

Antonio Obando 77

Rubilio Castillo 76

Amado Guevara 72