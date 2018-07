Rubilio Castillo regresa de Grecia y explica por qué no se quedó en el PAS Giannina

El delantero hondureño Román Rubilio Castillo arribó a San Pedro Sula luego de no haberse quedado con el PAS Giannina de la primera división de Grecia, por una supuesta lesión.

La razón por la que el PAS Giannina no contrató a Rubilio Castillo

Rubilio no pasó la prueba médica con el conjunto europeo, ya que el nació con un ligamento de una de sus rodillas más corto que otro.

Interesa más el ser humano ¿Cómo estás? Rubilio tras esta noticia

Muy bien, vengo con mucho optimismo, es algo duro, pero bueno, la intensión mía es seguir adelante y esperar con que equipo poder fichar.

Rubilio Castillo, segundo hondureño en no pasar las pruebas en Europa



¿Cómo te encuentras?

Me he levantado de peores cosas, no es ninguna lesión por lo que no que no me contrató el equipo, genéticamente yo nací así, con ligamento más corto que el otro, es como que uno nazca con una oreja más grande que la otra, toda mi vida he jugado así, se los hice sabe, pero ellos no quisieron, vengo con más ganas, las personas que me quieren ver caído, no lo van a lograr.



No es un problema físico, es una condición genética tuya, estuviste en Vida, Motagua, Correcaminos y en la selección así...Iremos donde el doctor Óscar Benítez para que me respalde con documentos verdaders, no soy ni el primero ni el último jugador que le sucede esto, vengo tranquilo porque sé que no es ninguna lesión.



¿No te afectó esos malos comentarios?

Cada quien tiene derecho de hacer lo que quiere, no me afecte, nosotros tenemos ese mal, cuando a uno les va bien a los demás les molesta y cuando tropiezas, celebran. Ahora esperar con qué equipo jugar en la Liga Nacional.



¿Se maneja la oportunidad de salir al extranjero?

Siempre está la intensión de volver a salir, ya con el reégimen de un especialista, para que no me vuelva a impedir.

¿Qué harás estos días?

Voy a entrenar, me voy a La Ceiba a analizar la propuesta, lo más seguro es que me voy a quedar en un equipo de acá (Honduras).

https://bit.ly/2uSUl59