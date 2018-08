Sergio Peña sigue a la espera de poder debutar con Motagua  

En Motagua se confirmó la baja por tres semanas de Héctor Castellanos quien salió con un golpe el martes pasado ante Belmopan Bandits, esto representó un golpe fuerte para el azul que tiene problemas en la posición de contención.

Junto a esta ausencia, se suma la de Sergio Peña quien hasta este día mencionó a Diez que no puede jugar con Motagua por un trámite que debe hacer su exequipo, la Real Sociedad.



Y es que el equipo tocoeño tiene una deuda que supera el millón de lempiras con la Liga, la forma de pago quedará entre ambas partes, pero la traba es que mientras la Real no pague a la Liga no se podrá liberar el permiso para que Peña debute con los azules, esto lo dejó fuera del cotejo pasado ante Platense.



Este viernes Motagua viajará a El Progreso para su duelo del sábado ante Honduras Progreso y la dirigencia del ciclón esperará en el transcurso de este jueves o incluso mañana, a que la Liga dé luz verde.



Tras la baja de Castellanos y esta de Peña, Motagua tiene a Reinieri Mayorquín, Jack Baptiste y hasta Marcelo Santos que ha jugado en ese puesto, además cuentan con el joven Everson López que tuvo un gran desempeño con la Sub21 en Barranquilla 2018.