Diego Vázquez: "Ni al Real Madrid le exigen que haga seis o siete goles"

Diego Vázquez, entrenador de Motagua, habló del duelo ante Real España, pero también cuestionó el hecho de tener que jugar dos torneos a la vez.

"No tiene nada que ver el plantel grande porque entonces nos tendríamos que clonar y hacer dos entrenamientos, uno en la mañana y uno en la tarde, y no se puede".

En ese sentido, apuntó que "muchas veces escucho que en Europa (se juegan varios torneos a la vez), pero en Europa las distancias son cortas, viajan todos en avión, las canchas son espectaculares, las infraestructuras son diferentes a las de nuestro fútbol. Hay comparaciones que son utópicas, que no caben. Hay que comparar con un fútbol que está cerca, te puedo aceptar el de México".

El DT también criticó a los que le pedían que eliminaran a Belmopan por una mayor diferencia de goles. "Hay veces que tengo que escuchar que a Belmopan había que hacerle seis o siete goles; es un despropósito, pero entendemos las condiciones de los que vierten esas opiniones. Si ganás 3-0 y te dicen que tienes que ganar 7-0 es como que nada te viene bien".

La Barbie explicó que "con lo cuesta ganar un partido, escuchar a alguien que diga que tienes que ganar 6-0 o 7-0 y que nunca se puso ni siquiera pantalones cortos a veces es un poco fuerte. A veces ni siquiera cuando jugás con tus amigos hacés goles, te cuesta, entonces me causa gracia. Ni siquiera al Real Madrid le exigen que haga seis o siete goles".

Para Diego, "la principal crítica y la más rigurosa es la que me hago a mí misma. Si me preocupo por lo que dicen en las redes sociales o lo que dice "x" o "y", me dedico a otra cosa. Ahora vamos a preguntar cuántos goles hay que hacerle al equipo de Jamaica. Ganar y jugar bien es difícil, pero las dos cosas las intentamos hacer".

Y ante eso, recordó a su rival de turno; "ganar en un torneo internacional es difícil y a la vista está que España no pudo ante un equipo de Panamá, que en los papeles Panamá tiene un fútbol inferior".

De cara al duelo ante los Aurinegros, dijo que "son dos torneos diferentes, el hecho de que no le fue bien en Concacaf no tiene nada que ver con el torneo local. No creo que les afecte; quizá es una motivación o quizá sientan ese golpe, pero es algo normal que queda para la previa".

Diego detalló que "en la parte anímica y en la previa, lógicamente que venir de ganar siempre te suma algún plus, pero nada más; hay que plasmar en la cancha todo lo que uno ha trabajado y lo que venimos haciendo".



DIEGO SOBRE EL CASO SERGIO PEÑA

"Nadie te puede cortar el derecho a trabajar, creo que en este caso no están actuando de manera correcta y ni siquiera de manera legal".