Trezeguet se rinde: "David Suazo marcó historia en el fútbol italiano"

Humildad. No una humildad fingida merced a la obligatoriedad que comprende ser uno de los embajadores top del máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA. David Trezeguet, el hombre que levantó el trofeo más preciado con apenas 19 años y se cansó de anotar goles en algunos de los mejores clubes del mundo, visitó Centroamérica como parte de la gira del centro organizada por Coca Cola.

“Es mi primera vez en Centroamérica, tanto en Panamá y Costa Rica, no teniendo mucha posibilidad de recorrer sino ese acercamiento hacia el público, que es muy presente y tiene la posibilidad de ver ese trofeo tan preciado”, comenzó diciéndole “Trezegol” en exclusiva a DIEZ, el único medio catracho en suelo costarricense.

A ello añadió que “para mí es un reconocimiento muy especial, el poder compartirlo con la gente es una sensación muy positiva y a título personal ver el amor y la disponibilidad de la gente”, acotó alguien que de disponibilidad sabe más que muchos.

Rememora sus enfrentamientos con David Suazo en Italia y menciona que “no tuve la posibilidad de jugar con algún hondureño”; además, dice que “estando mucho tiempo en Europa no he tenido la posibilidad de seguir el fútbol hondureño, pero he notado que el fútbol de Centroamérica está en plena evolución, crecimiento; Panamá tendrá la posibilidad de disputar su primera copa del mundo; para Costa Rica es una confirmación de lo que hizo en Brasil 2014, el tener esta posibilidad de reconfirmar su valor y nivel, esto es importante para el fútbol de Centroamérica, el medirse contra naciones que tienen como objetivo ir lo más lejos posible y ganar esta copa del mundo”, expuso.

Trezeguet cree que “lo interesante es que diferentes jugadores de Centroamérica están militando en equipos europeos importantes y están adoptando una mentalidad que por ahí en algunos momentos no estaba, de la organización y las ambiciones de objetivos y sirve como ejemplo para un crecimiento general”, puntualizó como algo a favor y que invita a confiar en un mejor futuro.

Referente al “Rey David”, apodo en el que coinciden, recordó que “con David he tenido hasta la posibilidad de jugar en contra cuando estaba en su momento en el Cagliari, es un jugador que ha marcado una historia importante en el fútbol italiano; por sus cualidades, sus ganas y por ser un jugador diferente, goleador”.

Pero fue más allá en sus elogios y se fue a un plano que él comprende, el de figura hondureña y de la mismísima FIFA: “Son las características que le reúnen a ser una imagen importante para el fútbol hondureño e internacional”, valora.

Más allá de David, el ariete que hizo dupla por mucho tiempo con el exBarcelona Thierry Henry, con quien mantiene una amistad estrecha, contó que “no me vienen a la mente” nombres de otros jugadores nacionales, “pero seguro Honduras está trabajando”, aunque “tendrá que hacerlo con objetivos concretos para volver a un nivel mucho más elevado y tomar como ejemplo lo que hicieron tanto Panamá como Costa Rica”.

“Es evidente que en Centroamérica, tanto Panamá como Costa Rica han hecho bien las cosas, los costarricense han reconfirmado esta tendencia con un trabajo de organización, un proyecto serio, con bases sólidas y siempre sin perder los valores de lo que puede representar cada país o lo que representan los valores de cada persona de cada país”, expresó.

Lanzó un consejo que debería ser tomado por las autoridades de nuestro balompié, eso sí: “Honduras ha conocido este traspié, porque estar presente en un Mundial es un objetivo de todos los países, pero creo que deben trabajar seriamente y con profesionalidad, con gente que conozca de fútbol; siento es un paso importante para la reorganización de cada Federación, Honduras en este caso debe darle continuidad a esa línea”.

Finalizando la amena charla, David Trezeguet dio como favorita a ganar el Mundial de Rusia 2018 a su patria de nacimiento -su padre es francés y su madre argentina- , Francia. De paso respeta a la Argentina de Lionel Messi y concluye dejando en el aire su deseo de conocer Honduras.

“Seguramente, como he tenido la posibilidad de conocer Panamá y Costa Rica; todo Centroamérica es un destino a descubrir, y por qué no”, advirtió.