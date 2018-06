Suecia y Perú igualan en el último amistoso rumbo a Rusia 2018

Las selecciones de Perú y Suecia empataron hoy 0-0 en el último encuentro amistoso disputado en Gotemburgo, antes de su participación en el Mundial de Rusia 2018.



El de este sábado fue un partido parejo y su último ensayo antes de hacer su ansiada reaparición en la Copa del Mundo, torneo que no juegan desde hace 36 años y 12 años, respectivamente. El conjunto sueco salió al campo con un despliegue de velocidad y ataque, que dejó a Perú apabullado en los primeros minutos de juego hasta que logró reordenar su esquema.



En los primeros cinco minutos, un tiro libre ejecutado por Forsberg salió perdido sobre la portería del peruano Gallese. Suecia presionó con velocidad, con disparos de Toivonen y Lustig pero Rodríguez defendió con eficacia en el área de Perú.





Perú llegó tímidamente al área rival en el primer tiempo, pero el portero Olsen estuvo atento y desvió a tiempo. Yotún lanzó un balón al arco desde fuera del área, tras fallar una llegada de los delanteros Guerrero y Farfán que fueron bloqueados por la defensa sueca.

Te puede interesar: Sigue el minuto a minuto del Túnez vs España



El portero sueco también desvió con el pie un disparo de Farfán a los 27 minutos en una jugada combinada con el capitán de Perú, Paolo Guerrero. Claesson nuevamente llegó al arco pero Gallese salió y Advincula despejó el balón que quedó rebotando.



Gallese también tapó un disparo espectacular de Claesson, de tijera, hacia el final del primer tiempo. En el segundo tiempo, Toivonnen tuvo la mejor opción de anotar, pero Ramos desvió el balón frente a la portería peruana.



Ambos equipos llegaron al partido en dinámicas dispares, pues los peruanos habían acumulado catorce partidos consecutivos invictos, récord en su historia, con diez triunfos y cuatro empates, mientras que los suecos no han podido ganar sus tres últimos cotejos.



La Blanquirroja cuenta por triunfos sus últimos cinco partidos, disputados con carácter amistoso frente a Croacia (2-0), Islandia (3-1), Escocia (2-0) y Arabia Saudí (3-0), todos ellos con miras a preparar el Mundial de Rusia 2018.



Por su parte, Suecia, que en la fase de clasificación para la Copa del Mundo superó a Holanda e Italia, perdió en marzo frente a Chile (1-2) y Rumanía (1-0), y el pasado sábado no pudo pasar del empate sin goles ante sus vecinos de Dinamarca, en un encuentro donde apenas contabilizaron una ocasión de gol.



Perú buscó a Suecia porque apenas seis días más tarde deberá enfrentarse con Dinamarca en la primera jornada del Grupo C, mientras que el equipo escandinavo se cruzará en el Grupo F con México.



Tras el encuentro, ambas selecciones viajarán a Rusia y quedarán concentradas a la espera de su debut. Perú lo hará en Moscú y Suecia en la turística ciudad de Gelendzhik, a casi 200 kilómetros de Sochi, pegada al mar Negro