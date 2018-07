Maradona asegura que a Colombia "la robó" una FIFA "vieja y arreglada"

El ex jugador argentino Diego Armando Maradona aseguró que la selección colombiana fue víctima de un "robo monumental", al caer eliminada en la tanda de penaltis ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.



Durante el programa "De la Mano del Diez", transmitido por la multiestatal TeleSUR, Maradona aseguró que la actuación del árbitro Mark Geiger "no se puede creer" al tiempo que explicó que a los árbitros "los elige Collina (Pierluigi) que lo eligió Infantino (Gianni) para cambiar a una nueva Fifa y hoy vimos todo lo contrario: una Fifa vieja y arreglada".



Según Maradona, el árbitro "se inventó un penalti" que derivó en el 1-0 de Inglaterra y durante todo el compromiso buscó favorecer a los europeos.

"No fue penal, fue falta de Kane (...) No hay criterios. ¿Por qué no pidieron el (videoarbitraje) VAR?", dijo Maradona tras asegurar que el jugador inglés hizo caer al colombiano Davinson Sánchez en la misma jugada.



Sin embargo, aplaudió a una Colombia que "muere de pie" pese a no haber contado con el volante del Bayern Múnich James Rodríguez, y a pesar de la injusticia que, a su juicio, representó el penal en contra.



Colombia cayó derrotada (3-4) por penaltis ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia en un encuentro en el que el árbitro principal fue criticado por su actuación.