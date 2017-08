¡EJEMPO DE SOLIDARIDAD! El minuto de silencio de un nadador español que consternó al mundo

Follow @Witty_TB

El ser humano tocó lo más profundo del corazón del nadador español, Fernando Álvarez quien ha sido protagonista de una de las actuaciones curiosas del fin de semana en el mundo de la natación.

Segundos antes de su participación en los 200 metros pecho, el atleta decidió no lanzarse al agua para guardar un minuto de silencio por las víctimas del atentado que ocurrió en Barcelona.

Tras ello, el público presente en el inmueble quedó perplejo, pero más tarde lo hecho por Álvares transcendió fronteras luego de sus declaraciones en donde sacó en manifiesto que la FINA le había negado permiso para homenajear a los fallecidos.

"Me dijeron que no era posible porque no se podía perder ni un minuto. Me dijeron que no era posible porque no se podía perder ni un minuto", comentó Fernando a los medios españoles.





