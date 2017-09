Jennifer Funes, la nueva princesa del fitness en Honduras

Tatuada de belleza y esplendor. Así fue la participación de la radiante presentadora de TV y expalillona 2014, Jennifer Funes, quien se llevó el primer lugar en la categoría de "bikini fitness" (novata) en la vigésima cuarta edición del campeonato nacional "Señor y Señorita Honduras 2017".

Jennifer enamoró a cientos de espectadores con su belleza y pese a ser su primera competencia a nivel nacional, los jueces no se privaron de darle el lugar que se merecía tras desplegar su fugura poética por la tarima,

Dicho logro causó un semblante de felicidad en la chica de apenas 19 años. Tras ello aseguró que la disciplina, perseverancia y su familia se convirtieron en un pilar importante para seguir adelante.

"Para mi es esfuerzo, disciplina, conocimiento, fuerza, en fin algo muy importante dentro de mi vida que quería hacer hace mucho y hoy lo logré a pesar de tener mis bajos en ese proceso, pero me ha enseñado a mejorar y saber que si puedo conseguir lo que quiero. Hoy quiero agradecer a todos, en especial a mi familia, a mi entrenador Alejandro Castillo y a mi gimnasio", expresó Funes.

Jenni (traje rojo) junto al resto de las concursantes durante el evento.

Sobre los retos y si tuvo temor al ver a sus rivales, la misma expresó que "para nada. Mas bien yo admiro a cada una de ellas . No es fácil tampoco, imposible, pero se requiere de una mentalidad fuerte y un cuerpo bien trabajado. Siento que me esforcé e hice un buen desempeño para ser mi primer vez no iba con la mentalidad de querer ganarle a todas sino de demostrar mis resultados y que puedo llegar a mas.

Funes se llevó a casa el primer trofeo que gana como culturista.

De ahora en adelante, más allá de las cámaras de televisión la hermosa capitalina aseguró que este deporte se convertirá en una de sus mayores pasiones y que seguirá trabajando duro para sentirse a gusto y cumplir con sus objetivos dentro del culturismo.