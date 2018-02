Duelo de campeones en el rey del Fifón de Diez

El Rey del Fifón enfrentará a dos de los mejores jugadores de FIFA del país. Eduardo Reyes y Veni Kawas se verán nuevamente las caras en esta competencia que promete mucho. Estos dos participantes atendieron a DIEZ para hablar sobre este torneo de videojuego.

“Estamos un poco ansiosos, ya hemos estado practicando un poco con algunos posibles contrincantes que van a participar, incluso con mi compañero Eduardo Reyes, que es uno de los mejores a nivel nacional, hemos estado jugando algunos partidos y pues calentando para este masivo torneo”, expresó el multicampeón Kawas.

Estos son los premios para los ganadores del torneo Fifón

El “gamer” habló sobre la preparación que tiene antes de un torneo. “Básicamente es táctica, ver de qué manera se deben jugar los partidos, tratar de concentrarte defensivamente porque eso es lo que nosotros tenemos, tratamos de cerrarnos bien para atacar, por lo general atacamos con todo el equipo, pero siempre en bloque y eso es lo que practicamos, no es jugar por jugar”.

Por su experiencia en este tipo de competencia, Kawas dejó unos consejos para todos los participantes. “Nunca subestimar al rival, he aprendido bastante de ello, muchas veces he subestimado a niños y pienso que ya tengo el partido ganado y al final me terminan complicando. Tienen que prepararse y concentrarse porque habrá presión, cualquier ruido influye, si pueden lleven audífonos para que estén en su propia preparación mental”.

Por otra parte, Eduardo Reyes habló de lo que espera a solo un día para realizarse el torneo de FIFA más importante de Honduras. “Mi expectativa es muy grande porque este certamen será muy bonito, habrá muchas personas y siempre con la mentalidad de ganar y estar concentrado en cada partido y dar lo mejor en el terreno de juego”.

Reyes se refirió a las complicaciones que un jugador puede tener en un partido de FIFA. “Lo más difícil es cuando uno empieza perdiendo un partido porque le va bajando la moral y no tiene que ser así, hay que tener la mentalidad para remontar y ganar. Mi consejo es que vayamos mañana a Altara a participar en este torneo con 300 personas, habrá muchas sorpresas y a practicar se ha dicho”.

Ambos jugadores dejaron un mensaje a todas las personas para que se hagan presentes en este evento. “Los invitamos a todos para que lleguen a este masivo evento, habrá mucha gente de varios lugares y seguramente bastantes sorpresas, no solo para los jugadores, sino para todos aquellos que asistan a presenciar este torneo”.