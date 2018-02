Mauricio Dubón: "El objetivo principal es ganar una Serie Mundial"

El pelotero hondureño Mauricio Dubón ha logrado tener participación en los primeros dos partidos con Milwaukee Brewers y vaya que lo ha hecho de buena manera.

El catracho ya logró su primer hit ante los Angelinos de California y ayudó en el juego para que su equipo ganará ante los Indios de Cleveland. En EXCLUSIVA con DIEZ expresa todo lo que ha sentido y lo que espera lograr en la temporada.

¿Qué significa para ti poder realizar tu primer hit con Milwaukee?

Los juegos que estamos realizando son de pretemporada, pero hacer mi primer hit me hizo sentir una enorme alegría, es un logro que es como una escalera porque ya se acerca la hora cero, ahora solo me queda seguir por el mismo camino.

¿Sentiste nervios antes de ingresar al campo ante los Angelinos de California?

No tuve nervios al momento de tener mi oportunidad en el juego, fue más ansiedad porque quería hacer las cosas bien y ayudar a mis compañeros y al equipo.

¿Tienes ansiedad de qué comience la temporada y poder debutar?

No, todo es a su debido tiempo, eso va venir, el tiempo de Dios de perfecto, solo tengo que esperar y trabajar para debutar. Cuando debute será el tiempo perfecto, no puedo pensar en acelerar el proceso.

Fuiste presentado con foto en el estadio, ¿qué sentiste en ese momento?

Eso es parte del juego y todo, pero me sentí alegría y un sentimiento porque todo el esfuerzo que he puesto está dando resultados, pero tengo que tener paciencia, a veces la paciencia puede ser un poco amarga, pero el fruto al final es dulce y me sentí muy bien.

¿Qué tantas posibilidades hay de debutar en las Grandes Ligas en esta temporada?

Las oportunidades están, debo mantenerme saludable como lo he estado en todo este tiempo para tener más porcentaje de estar en el primer equipoy lo que debo hacer es trabajar para ganarme ese puesto y poder jugar con ellos en las Grandes Ligas en está temporada.

¿Qué posibilidades le miras al Milwaukee en está temporada?

Tenemos un gran equipo, pero en el béisbol nunca se sabe, por eso tenemos que seguir trabajando para tener buenos resultados.

¿Cómo grupo a qué aspiran?

El objetivo principal es ganar una serie mundial y regalarle la primera Serie Mundial a Milwaukee.

¿Es una temporada importante para tu carrera?

Todas las temporadas son importantes, pero siempre trato de darlo mejor en cada entrenamiento para que lo que venga sea positivo. Lo principal es mantenerme saludable, porque si lo consigo voy a tener una buena temporada.

¿Qué sientes que has mejorado desde tu llegada al equipo de Milwaukee?

La madurez, ahora me comporto como un profesional, sé lo que tengo que aprender, lo que es bueno o malo para mí, ahora aprendo las cosas que me van ayudar y dejo pasar las que no me ayudan.

¿Qué te ha dicho tu entrenador por tus buenas participaciones hasta los momentos?

El entrenador espera buenas cosas mías y desde ahora en adelante todo esto debe ser normal en mi carrera, siempre me aconseja que voy por buen camino y que debo seguir trabajando.

¿Qué te han dicen tus compañeros de equipo y con quiénes te llevas más?

Los compañeros me han felicitado y me pasan aconsejando porque saben que es mi primera vez y por eso me ayudan mucho, me llevo mucho con los latinos Hernán Pérez, Jonathan Villar, Jesús Aguilar y Domingo Santana, con todos me llevo muy todos, pero con los latinos somos más.

¿Cuál es tu ídolo en el béisbol?

Ya se ha retirado, que era Derek Jeter, pero ahora ya no tengo ídolos porque ahora como juego contra ellos los miro más como rivales, siempre trato de aprender de ellos y de ganarles.

¿Qué es lo que más extrañas de Honduras?

La comida, extraño mucho el arroz con pollo guisado, con papas, la verdad como de todo en mi país.

¿En tu segundo partido de pretemporada ante los Indios de Cleveland volviste a tener oportunidad?

Sí, ingresé a jugar y pude realizar la última jugada que salvó el partido, significo evitar la carrera del empate de ellos y por eso terminamos con el triunfo de 7-6. Esto es un proceso largo y voy poco a poco.

¿Importante destacar en la pretemporada para abrirte un espacio en el equipo?

La pretemporada la estoy jugando con Milwaukee y después ellos decidirán si al final me quedo en el primer equipo o me toca ir a jugar en la categoría triple AAA, hay que esperar cuales son los planes que tienen ellos y toca seguirlos.