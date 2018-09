Serena Williams explota contra juez de silla y termina llorando: "Eres un ladrón y un mentiroso"

La tenista estadounidense Serena Williams fue amonestada por Carlos Ramos acusada de haber sido ayudada por su entrenador desde el box. El juez de silla le quitó un punto a Serena, que terminó saliéndose por completo del encuentro que ha perdido frente a la japonesa Naomi Osaka.

"Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo. Me has robado, me debes una disculpa nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso", recriminó la estadounidense a Carlos Ramos.

¿Quién es Naomi Osaka? La nueva reina del US Open



Tras ese duro intercambio de palabras, Serena Williams recibió otra amonestación por parte de Ramos y le quitó un juego, que dejó el marcador del segundo set en 5-3. Finalmente, Osaka se embolsó su primer Grand Slam por (6-2 y 6-4).

Al acabar, Williams abrazó a Osaka y volvió a recriminar duramente la actitud del juez de silla. Es más, Serena terminó el encuentro sin querer dar la mano a Carlos Ramos, que salió de la pista abucheado por el público.

También lo fue Osaka, que también se echó a llorar al ver como la polémica había ensombrecido su victoria. Para colmo, minutos más tarde, el entrenador de Williams confirmó que sí le había ayudado.