Anunciado el primer contenido descargable de Call of Duty Infinite Warfare

DLC nos ofreció ayer los primeros detalles de la primera expansión de 'Battlefield 1', el turno ahora es de Infinity Ward al detallar todas las novedades que se incluirán en el primer contenido descargable de 'Call of Duty: Infinite Warfare', el cual responderá al nombre de 'Sabotage'.



Como en todos los DLC de la saga, incluirá un total de cuatro mapas nuevos para el modo multijugador: Noir, una versión oscura y siniestra de Brooklyn en un futuro distante; Neon, un simulador virtual de entrenamiento de combate urbano con forma de Z; Renaissance, ambientado en Venecia con una acción muy frenética por su pequeño tamaño; y Dominion, un remake del clásico mapa Afghan de 'Call of Duty: Modern Warfare 2' ambientado en Marte.



Unido a todo esto, también un nuevo capítulo del modo zombis llamado "Rave in the Redwoods". El grupo de personajes será trasladado a la época de los 90, abandonando el colorido Zombies in Spaceland para pasar a algo más terrorífico que se asemejará a una verdadera película de terror de la época. Entre sus otras novedades contará con nuevas armas, cartas, trampas y trajes para los protagonistas.



Según Infinity Ward en el tráiler de presentación de este DLC, se ha basado en los comentarios de los usuarios y sus propuestas a la hora de crear todos estos mapas. Con esto la compañía quiere llegar a ofrecer lo que los jugadores estaban buscando y así de paso añadir mejoras y nuevas experiencias. Dicho esto, 'Sabotage' estará disponible primero para PlayStation 4 como una exclusiva temporal a partir del 31 de enero. Un mes más tarde llegará a Xbox One y PC, aunque por el momento no se ha detallado el precio que tendrá.