Preparador de portero de Olimpia: "Me siento avergonzado"

Marcelo Scalessie, preparador de porteros del Olimpia salió al paso por la pobre presentación que tuvo el equipo blanco ante el Juticalpa, donde no solo se perdió el invicto del torneo, sino que se dejó una pobre imagen de fútbol.



"El espectáculo que se dio realmente fue muy mal, en lo particular uno se siente avergonzado, no es por la derrota, ya que hay perdidas que realmente aunque no sean buenas, pero se hace la lucha, pero este estuvo muy mal", indicó.

Uno de los aspectos que considera Scalessie que dio pena fueron las ganas de querer jugar al fútbol. "A uno lo pueden pasar tácticamente, técnicamente, pero usted no puede dejar de correr, meter, querer tener el balón y el Olimpia fue muy desconocido. Pero también hablemos que el Juticalpa jugó un buen partido, pero Olimpia muy mal".



El preparador de porteros del Olimpia entiende el enojo que tuvo el público con la mala presentación del equipo ante el Juticalpa. "Eso es lamentable, ya que siempre se supo de ese romanticismo entre la gente y el Olimpia, pero la gente está enojada y está en su derecho".

Carlos Restrepo ha sido señalado como el culpable ante los ojos de la afición.





En cuanto al desempeño de Edrick Menjívar en este partido ante los canecheros. "Hay que verlo más frío por la televisión, de repente creo que se pudo salir más en el primer gol, no haberse quedado, y el remate salió para arriba, hasta en eso se tuvo esa desgracia, pero creo que no hay que buscar una persona, sino en conjunto, porque Juticalpa nos pudo meter el tercero o cuarto gol".



Y sobre la última jugada en donde Menjívar se fue al ataque. "Esas son de esas que salen cada tanto, pero no se puede buscar así tan desordenadamente el gol. La única vez que hubo una triangulación y fue muy buena jugada, fue la del gol, pero fue un equipo muy desconocido".



Scalessie cree que esta presión de manejar el liderazgo de los partidos no debe caer en los jóvenes. "Este asunto no puede caer en la espalda de los jóvenes, sino que la batuta los muchachos veteranos, pero no hay excusa. El Olimpia si no jugaba bien por lo menos tuvo que haber corrido".



Y sobre lo que le espera al Olimpia en los próximos dos compromisos. "Hay que ir a Tocoa y el sábado o domingo vamos a San Pedro, son dos partidos duros. Ahora se pudo haber agarrado la punta del torneo, pero no se pudo. Los profesores tendrán que trabajar, estos partidos son muy duros y hay que sacar puntos afuera para tratar de compensar estos que se perdieron", finalizó